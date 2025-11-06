Microsoft Flight Simulator 2024 может стать самой дорогой игрой для PS5 на сегодняшний день

Дискуссия о повышении цен на игры на PS5 получила новое развитие. Пока все ставят на то, что GTA VI станет первой игрой, преодолевшей барьер в сотню баксов, эту роль может взять на себя Microsoft Flight Simulator 2024. Игра, релиз которой состоится 3 декабря на консоли Sony, получит четыре издания в диапазоне цен от $69,99 до впечатляющих $199,99, что может сделать ее самой дорогой игрой, когда-либо выпущенной на этой платформе.
Разница между версиями Standard и Aviator заключается в первую очередь в количестве доступных самолетов: в Standard их 70, а в Aviator — целых 125, плюс все дополнения, доступные на момент релиза. И раз уж Microsoft не спешит толком объяснять, что именно входит в комплект, с этой задачей отлично справляется рендер с Reddit.
В жанре симуляторов высокая цена не является чем-то из ряда вон выходящим, так как многие игры в значительной степени полагаются на DLC, но все же $199,99 — это крайне высокая цена для самой премиальной версии игры.
Впрочем, чарты предзаказов PS Store показывают, что люди готовы платить: например, в Великобритании на данный момент Premium Edition занимает 5-е место. В то же время Standard Edition находится на 7-м месте, а Aviator — на 21-м.
В последнее время наблюдается тенденция: даже в сложной экономической ситуации и при постепенном росте цен на игры с каждым крупным релизом потребители продолжают инвестировать в более дорогие версии. Если эта тенденция сохранится, Flight Simulator 2024 может стать прецедентом для нового ценового диапазона — и не факт, что последним.
И чему тут удивляться. Это жанр симуляторов. Они, как правило, строятся по простой модели базовая версия стоит более менее, а вот уже неизбежные дополнение идут по половинчатой или треть цене от базовой версии. Базовая версия так же возможно уже включать мизерную часть из этих дополнений. Разумеется цена чуть выше базовой без дополнений. Примеров таких игр масса. Например, от самих же мелких. Даже та же самая серия. Либо Microsoft Train Simulator, если кто-то помнит такой от тех же мелких.
Не вижу примеров симулятора. а вот примеров аркадки вижу
RailWorks он же Train Simulator. Train Sim World. Это пример с которыми лично сталкиваюсь регулярно. Microsoft Flight Simulator прошлых серий та же самая модель продаж.
Современный такая же аркадка, там можно лететь сточки в точку не управляя самолётом
Аркаднее игры пока не встречал