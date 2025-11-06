Microsoft Flight Simulator 2024 может стать самой дорогой игрой для PS5 на сегодняшний день

Дискуссия о повышении цен на игры на PS5 получила новое развитие. Пока все ставят на то, что GTA VI станет первой игрой, преодолевшей барьер в сотню баксов, эту роль может взять на себя Microsoft Flight Simulator 2024. Игра, релиз которой состоится 3 декабря на консоли Sony, получит четыре издания в диапазоне цен от $69,99 до впечатляющих $199,99, что может сделать ее самой дорогой игрой, когда-либо выпущенной на этой платформе.

Разница между версиями Standard и Aviator заключается в первую очередь в количестве доступных самолетов: в Standard их 70, а в Aviator — целых 125, плюс все дополнения, доступные на момент релиза. И раз уж Microsoft не спешит толком объяснять, что именно входит в комплект, с этой задачей отлично справляется рендер с Reddit.

В жанре симуляторов высокая цена не является чем-то из ряда вон выходящим, так как многие игры в значительной степени полагаются на DLC, но все же $199,99 — это крайне высокая цена для самой премиальной версии игры.

Впрочем, чарты предзаказов PS Store показывают, что люди готовы платить: например, в Великобритании на данный момент Premium Edition занимает 5-е место. В то же время Standard Edition находится на 7-м месте, а Aviator — на 21-м.

В последнее время наблюдается тенденция: даже в сложной экономической ситуации и при постепенном росте цен на игры с каждым крупным релизом потребители продолжают инвестировать в более дорогие версии. Если эта тенденция сохранится, Flight Simulator 2024 может стать прецедентом для нового ценового диапазона — и не факт, что последним.