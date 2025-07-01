Microsoft Flight Simulator 2024 получил бесплатный самолет, локации города Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд

Последнее бесплатное обновление для Microsoft Flight Simulator, получившее название City Update 11, значительно расширяет возможности симулятора, сосредоточившись на северо-востоке США. В этом обновлении добавлены четыре штата: Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род-Айленд. Каждый из них представлен с детализированными 3D-моделями городов, высококачественными аэрофотоснимками и реалистичными данными о рельефе.

Если вы любите виртуальные достопримечательности или планируете полеты с высокой точностью, это обновление предложит вам новые возможности благодаря более детализированным городским ландшафтам и знаковым объектам. В Массачусетсе виртуальные пилоты смогут исследовать Бостон, известный своей исторической значимостью и плотной застройкой, а также Плимут, который играет важную роль в американской колониальной истории.

В Нью-Джерси обновление охватывает несколько городов с богатым промышленным и революционным наследием, таких как Ньюарк, Эдисон, Хакенсак, Патерсон и Нью-Брансуик. Эти места воссозданы с использованием актуальных спутниковых и аэрофотоснимков, что обеспечивает максимальное соответствие реальности в плане улиц, зданий и топографии.

Нью-Йорк является главной достопримечательностью обновления. Оно предлагает детализированные модели горизонта Манхэттена, включая Всемирный торговый центр и Центральный парк. Также представлены виды Бруклина с его мостами через Ист-Ривер. Восточная оконечность Лонг-Айленда включает такие знаковые места, как маяк Монток и район Хэмптонс. Включение Род-Айленда менее заметно, но оно дополняет общее покрытие восточного побережья США.

Все эти обновления гармонично интегрируются с существующими картами и данными о рельефе в симуляторе. Независимо от того, летите ли вы над историческими центрами, прибрежными участками или густонаселенными городами, визуальные эффекты теперь обладают более высоким уровнем детализации. Это делает полеты более увлекательными и позволяет пользователям лучше оценить географию и архитектуру одного из самых динамичных регионов Америки.

Недавно геймеры получили два бесплатных самолета, а теперь в ангар подвозится третья - Piper PA-28-236 Dakota. Далее предоставят один бесплатный подарок этой серии из четырех самолетов от Xbox Game Studios.

Ккомпания-разработчик Asobo также завершает работу над третьим крупным пакетом исправлений в рамках Sim Update 3. Бета-тестирование этого обновления подходит к концу, а выпуск Sim Update 3 для Microsoft Flight Simulator 2024 ожидается в ближайшие недели.

Обновление доступно без дополнительных затрат для пользователей Microsoft Flight Simulator 2024 и было приурочено к событию FlightSimExpo 2025.