Microsoft Flight Simulator 2024 получила высокие оценки в PS Store

На прошлой неделе Microsoft Flight Simulator впервые стала доступна на платформе PlayStation, и теперь обладатели PS5 могут наслаждаться Microsoft Flight Simulator 2024. Это действительно важное событие для владельцев консолей Sony, учитывая, что более сорока лет игры этой серии были доступны эксклюзивно для Windows и Xbox.

Владельцы PlayStation 5 могут приобрести симулятор в изданиях по цене от 70 до 200 долларов. В каждое издание включены дополнительные самолеты и аэропорты. PS5-версия поддерживает все функции контроллера DualSense и предлагает улучшения для PS5 Pro, в том числе более высокую производительность и детализированную графику.

Разработчики также отметили, что игра полностью использует все возможности консоли Sony. Кроме того, в скором времени авиасимулятор буде адаптирован для гарнитуры PS VR2, что позволит пользователям наслаждаться реалистичным полетом с точки зрения пилота.

В PS Store пользовательсктй рейтинг Microsoft Flight Simulator 2024 составил 4,25 из 5, что свидетельствует о хорошем качестве порта. Игра дебютировала осенью 2024 года и поначалу получила смешанные отзывы из-за технических и серверных проблем, однако студия Asobo смогла исправить большинство недостатков после релиза.