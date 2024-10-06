Microsoft Flight Simulator 2024 получит полную русскую локализацию

Как стало известно, в магазине Steam обновилась страница предстоящей Microsoft Flight Simulator 2024 от студии Asobo и компании Microsoft.
Судя по странице, игра получит полную русскую локализацию с русской озвучкой. При этом прошлая игра во франшизе, Microsoft Flight Simulator 2020 года выпуска, обладает лишь текстовой локализацией. Всего Microsoft Flight Simulator 2024 получит полный перевод на 17 языков, что довольно редкий случай по меркам Microsoft.
Релиз Microsoft Flight Simulator 2024 состоится 19 ноября на PC и Xbox Series X/S.
Только в РУ стиме она недоступна. Отличное решение. )
В снг доступна этого и хватит
давно уже акк на казахстан перевел, никаких проблем
Так это ради русскоговорящих турков и поляков, которых чот много стало в последнее время.
В геймпасе доступна и уже можно предзагрузить.
Это же сколько стоит переферия, чтобы нормально полетать ?
мне достаточно Logitech X56 HOTAS, но и на обычном геймпаде нормм летается, если включить все помогалки
дорига шо капец, ну ты брат вообще дорой богатый
Меньше чем чтобы нормально поездить. Стойка не нужна, нет активной рулёжки и работы педалями, можно тупо на стол поставить джойстик
Ого! А вот это очень внезапно и очень приятно. Я в версии 20-го года задолбался субтитры читать. Дело, кстати, не только в меню с настройками, а еще в указании диспетчеров, когда не просто летаешь, а отыгрываешь роль.
Но в авиации всё общение с Вышкой на англ. Так что не канон будет!
Зато удобно ) у меня там, блин, здоровенный боинг на посадку заходит, какие к херам субтитры? ))
дай бог всем самолётам такое управление как в 777-300ер
Хе, это да... )
но а как же культура отмены? Майкрософт же должен блюсти культуру отмены а значит никаких переводов.
а причем тут культура отмены? Майкрософт ни в одном из своих продуктов не убирала русский язык. только ушли с рынка страны-преступника (по их законам) и все. вообще в сша никакой русофобии не было и нет.
Не "(по их законам)", а по факту.
Всем привет ! Такой вопрос, взял игру для РУ региона на плати ру, потом перевел аккаунт на регион Казахстан, будет ли теперь игра работать ?
после активации на аккаунт будет работать в любом регионе
Благодарю !!
Жаль Асобо не выпускала озвучку для своих Жутких сказок, ждать год два от не официалов не айс. И Майки тоже особо не выпускают к своим проектам ру озвучку. Странно всё это с MFS2024
Наверно опять выпустят со своим косым клиентам, где нельзя не приостановить или может пойти закачка по новой, в добавок ещё и низкая скорость загрузки.
Ну, пусть будет.
Поправьте. Студия то Asobo
это же те ребята, что две части чумной сказки сделали и занимаются сейчас третьей?
да меню с настройками перевести запредельно сложно
Дело в в том сложно или не сложно,а в том что в нынешней ситуации даже такие мелочи уже в радость.
ты текст жопой читал?
Там не только меню настроек, в обучения игры тоже нужен перевод.