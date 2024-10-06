Microsoft Flight Simulator 2024 получит полную русскую локализацию

Как стало известно, в магазине Steam обновилась страница предстоящей Microsoft Flight Simulator 2024 от студии Asobo и компании Microsoft.

Судя по странице, игра получит полную русскую локализацию с русской озвучкой. При этом прошлая игра во франшизе, Microsoft Flight Simulator 2020 года выпуска, обладает лишь текстовой локализацией. Всего Microsoft Flight Simulator 2024 получит полный перевод на 17 языков, что довольно редкий случай по меркам Microsoft.

Релиз Microsoft Flight Simulator 2024 состоится 19 ноября на PC и Xbox Series X/S.