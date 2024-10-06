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Microsoft Flight Simulator 2024 19.11.2024
Симулятор, Авиация
7.3 42 оценки

Microsoft Flight Simulator 2024 получит полную русскую локализацию

AceTheKing
Новости

Как стало известно, в магазине Steam обновилась страница предстоящей Microsoft Flight Simulator 2024 от студии Asobo и компании Microsoft.

Судя по странице, игра получит полную русскую локализацию с русской озвучкой. При этом прошлая игра во франшизе, Microsoft Flight Simulator 2020 года выпуска, обладает лишь текстовой локализацией. Всего Microsoft Flight Simulator 2024 получит полный перевод на 17 языков, что довольно редкий случай по меркам Microsoft.

Релиз Microsoft Flight Simulator 2024 состоится 19 ноября на PC и Xbox Series X/S.

56
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
MOHAPX-ru

Только в РУ стиме она недоступна. Отличное решение. )

16
Nodas

В снг доступна этого и хватит

12
sergio5321

давно уже акк на казахстан перевел, никаких проблем

0
JackSirris

Так это ради русскоговорящих турков и поляков, которых чот много стало в последнее время.

1
Салярыч

В геймпасе доступна и уже можно предзагрузить.

1
bubenson

Это же сколько стоит переферия, чтобы нормально полетать ?

1
sergio5321

мне достаточно Logitech X56 HOTAS, но и на обычном геймпаде нормм летается, если включить все помогалки

1
trueseva sergio5321

дорига шо капец, ну ты брат вообще дорой богатый

0
Porsche911GT3RS

Меньше чем чтобы нормально поездить. Стойка не нужна, нет активной рулёжки и работы педалями, можно тупо на стол поставить джойстик

0
North235

Ого! А вот это очень внезапно и очень приятно. Я в версии 20-го года задолбался субтитры читать. Дело, кстати, не только в меню с настройками, а еще в указании диспетчеров, когда не просто летаешь, а отыгрываешь роль.

1
Anton Shvyrkov

Но в авиации всё общение с Вышкой на англ. Так что не канон будет!

-1
North235 Anton Shvyrkov

Зато удобно ) у меня там, блин, здоровенный боинг на посадку заходит, какие к херам субтитры? ))

1
trueseva North235

дай бог всем самолётам такое управление как в 777-300ер

1
North235 trueseva

Хе, это да... )

0
Brock_Harrison

но а как же культура отмены? Майкрософт же должен блюсти культуру отмены а значит никаких переводов.

0
kypnamob

а причем тут культура отмены? Майкрософт ни в одном из своих продуктов не убирала русский язык. только ушли с рынка страны-преступника (по их законам) и все. вообще в сша никакой русофобии не было и нет.

-3
Banexander kypnamob

Не "(по их законам)", а по факту.

-2
Jay C

Всем привет ! Такой вопрос, взял игру для РУ региона на плати ру, потом перевел аккаунт на регион Казахстан, будет ли теперь игра работать ?

0
CrowBY

после активации на аккаунт будет работать в любом регионе

0
Jay C CrowBY

Благодарю !!

0
igrokboy

Жаль Асобо не выпускала озвучку для своих Жутких сказок, ждать год два от не официалов не айс. И Майки тоже особо не выпускают к своим проектам ру озвучку. Странно всё это с MFS2024

0
kotasha

Наверно опять выпустят со своим косым клиентам, где нельзя не приостановить или может пойти закачка по новой, в добавок ещё и низкая скорость загрузки.

0
decimotercero

Ну, пусть будет.

0
Денис Исламов

Поправьте. Студия то Asobo

-5
Mystik_86

это же те ребята, что две части чумной сказки сделали и занимаются сейчас третьей?

5
Wolfenstein

да меню с настройками перевести запредельно сложно

-12
Fraips

Дело в в том сложно или не сложно,а в том что в нынешней ситуации даже такие мелочи уже в радость.

13
Night Strider

ты текст жопой читал?

4
kotasha

Там не только меню настроек, в обучения игры тоже нужен перевод.

0