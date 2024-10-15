Microsoft Flight Simulator 2024 потребляет до 81 ГБ интернет-трафика в час

Игроки провели исследование технической альфы авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2024 и пришли к выводу, что игра способна потреблять до 81 ГБ интернет-трафика за час полета.

Отмечается, что требования к потоковой передаче данных могут достигать 180 Мб/с. Значение варьируется в зависимости от зоны, где летит игрок: например, над большими городами потребление трафика будет выше, чем при полете над лесами.

В сети полагают, что аппетиты Microsoft Flight Simulator 2024 к интернет-соединению вызваны снижением размера установочного клиента: новая игра занимает 30-40 ГБ, в то время как первая часть требовала от 130 до 400 ГБ.

СМИ отмечают, что игроки Microsoft Flight Simulator 2024 с лимитными тарифными планами могут столкнуться с проблемами. Например, в США почти нет безлимитных опций: провайдеры обычно предлагают от 150 ГБ до 1 ТБ в месяц.

Авторы Microsoft Flight Simulator 2024 рекомендуют для игры интернет-соединение скоростью 50-100 Мб/с.

Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет 19 ноября 2024 года на PC и Xbox Series X|S. Авторы обещают улучшенную симуляцию, доработанную графику и качественно воссозданную Землю. Симулятор выйдет с русской озвучкой и субтитрами.