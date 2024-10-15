Microsoft Flight Simulator 2024 потребляет до 81 ГБ интернет-трафика в час

Игроки провели исследование технической альфы авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2024 и пришли к выводу, что игра способна потреблять до 81 ГБ интернет-трафика за час полета.
Отмечается, что требования к потоковой передаче данных могут достигать 180 Мб/с. Значение варьируется в зависимости от зоны, где летит игрок: например, над большими городами потребление трафика будет выше, чем при полете над лесами.
В сети полагают, что аппетиты Microsoft Flight Simulator 2024 к интернет-соединению вызваны снижением размера установочного клиента: новая игра занимает 30-40 ГБ, в то время как первая часть требовала от 130 до 400 ГБ.
СМИ отмечают, что игроки Microsoft Flight Simulator 2024 с лимитными тарифными планами могут столкнуться с проблемами. Например, в США почти нет безлимитных опций: провайдеры обычно предлагают от 150 ГБ до 1 ТБ в месяц.
Авторы Microsoft Flight Simulator 2024 рекомендуют для игры интернет-соединение скоростью 50-100 Мб/с.
Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет 19 ноября 2024 года на PC и Xbox Series X|S. Авторы обещают улучшенную симуляцию, доработанную графику и качественно воссозданную Землю. Симулятор выйдет с русской озвучкой и субтитрами.
Учитывая возросшее качество картинки, это как бы и логично. Я бы удивился, если бы требования остались прежними.
Логично это увеличение требований. Но 81 гиг в час это чёт не совсем под логику подпадает.
у них там скорости на оптоволокне терабитные уже так что вполне норма, вопрос опять же для целевой аудитории игры - богатые детишки (0-100)
Без интернета в неё вообщем не поиграть чтоли?
Нет.
>США почти нет безлимитных опций: провайдеры обычно предлагают от 150 ГБ до 1 ТБ в месяц.
Всё из за нытиков по размеру. С самого анонса смущал этот упор на малый размер, что по итогу в облаке окажется всё.
Как по мне перевести всё это на комп пользователя было бы логичнее, сомневаюсь что любители полетать в симуляторах за аппаратурой 10к$+ будет жлобиться на nvme 1,5tb+ ssd чтоб установить туда эту хреновину да и сжатие не кто не отменял, вон было с Fortnite когда после сжатия игра с 90 гб упала до 30 гб тут думаю так же можно сжать файлы и повесить на клиента как раз 800гб-1.2тб будет весить в сжатом виде или 3.7тб не в сжатом.
Удачи качать обновы по 200-300 гигов каждые пару дней. Такое только в облаке и должно быть.
хм... проблем с этим не испытываю, дома стоит 1 гб.с от МГТС и скорость по оптоволокну держит отлично 300 гб скачается за 52-65 минут что не страшно.
По-твоему если у тебя такой хороший интернет, то он такой у каждого?
Ну удачи тебе "Полная версия Microsoft Flight Simulator 2024 весит более 2,5 миллиона ГБ"
В это кто то "играет"? С тем же успехом можно считать "Просмотр улиц" от Яндекса - ГТА.
Те, кому близки по духу авиа-полеты, играют с удовольствием.
Тоже самое про реилфанов - кому по духу железка, играют с удовольствием железнодорожные симуляторы
81 гиг в час жесть, и не у всех есть такая скорость, где то есть лимиты, в рф наверно вообще не поиграть сама игра медленно качалась с их кривого лаунчера, писали что нужен впн, ещё не стоит забывать ресурсы у ssd не бесконечные 800 гигов за 10 часов.
И того по 12 часов в день играть 5 лет без перерыва и ssd наконец выработает ресурс. Проблема конечно.
У них это у кого ? В рф с проводным интернетом все очень даже хорошо, лучше чем в том же США например.