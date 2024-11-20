Microsoft Flight Simulator 2024 страдает от проблем с серверами и долгой начальной загрузки

Долгожданная Microsoft Flight Simulator 2024 стала доступна для Xbox Series X/S и ПК вместе с Game Pass Ultimate и PC Game Pass. К сожалению, похоже, что при запуске возникли проблемы с жалобами на долгое время начальной загрузки. Некоторые пользователи также сообщают о загрузке более 90 процентов без дальнейшего прогресса.
Microsoft и Asobo Studio знают об этих проблемах, согласно официальному аккаунту поддержки MSFS в Twitter.
Из-за того, что так много пользователей одновременно инициализируют симулятор, у нас большое количество запросов на сервер. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее решить эти проблемы.
Аккаунт также рекомендует перезагрузить, если начальная загрузка не превышает 90 процентов. Единственное другое решение — подождать, пока игра загрузится нормально. Другие заметные проблемы включают отсутствие управления мышью в пользовательском интерфейсе, хотя нажатие Alt + Enter, по-видимому, вызывает курсор.
В Steam игра стартовала с пиком в 24 863 пользователя и крайне отрицательными отзывами – из 1577 пользовательских обзоров только 15% положительных.
Она помещается на S-ку? Не верю
там вся игра 50 гигов но это оболочка все что ты будешь в игре видеть будет подгружаться с серверов ну как в гугл земля когда клиент весит почти ничего а вот города и весь основной ландшафт при просмотре грузится из сети, так что без хорошего и быстрого интернеты в эту игру нет смысла даже начинать играть потому что будешь наблюдать картофельную графику и плоские как скатерть пейзажи.
Ещё 150 гигов, кроме этих 50 гигов, она докачивает внутри себя на ПК сейчас
я так понимаю ссд очень быстро погибнет с такими закачками постоянными?
Смотря какой, ща такие уже выпускают что последние модели даже не заметят.
Но если у тебя бюджетка то да хана ему через месяц уже будет.
одна лажа за другой, удовольствие такое наблюдать