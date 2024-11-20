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Microsoft Flight Simulator 2024 19.11.2024
Симулятор, Авиация
7.5 55 оценок

Microsoft Flight Simulator 2024 страдает от проблем с серверами и долгой начальной загрузки

monk70
Новости

Долгожданная Microsoft Flight Simulator 2024 стала доступна для Xbox Series X/S и ПК вместе с Game Pass Ultimate и PC Game Pass. К сожалению, похоже, что при запуске возникли проблемы с жалобами на долгое время начальной загрузки. Некоторые пользователи также сообщают о загрузке более 90 процентов без дальнейшего прогресса.

Microsoft и Asobo Studio знают об этих проблемах, согласно официальному аккаунту поддержки MSFS в Twitter.

Из-за того, что так много пользователей одновременно инициализируют симулятор, у нас большое количество запросов на сервер. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее решить эти проблемы.

Аккаунт также рекомендует перезагрузить, если начальная загрузка не превышает 90 процентов. Единственное другое решение — подождать, пока игра загрузится нормально. Другие заметные проблемы включают отсутствие управления мышью в пользовательском интерфейсе, хотя нажатие Alt + Enter, по-видимому, вызывает курсор.

В Steam игра стартовала с пиком в 24 863 пользователя и крайне отрицательными отзывами – из 1577 пользовательских обзоров только 15% положительных.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
mrdratik
стала доступна для Xbox Series X/S

Она помещается на S-ку? Не верю

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Destroited

там вся игра 50 гигов но это оболочка все что ты будешь в игре видеть будет подгружаться с серверов ну как в гугл земля когда клиент весит почти ничего а вот города и весь основной ландшафт при просмотре грузится из сети, так что без хорошего и быстрого интернеты в эту игру нет смысла даже начинать играть потому что будешь наблюдать картофельную графику и плоские как скатерть пейзажи.

1
mrdratik Destroited
там вся игра 50 гигов

Ещё 150 гигов, кроме этих 50 гигов, она докачивает внутри себя на ПК сейчас

1
Юрий Пенкин Destroited

я так понимаю ссд очень быстро погибнет с такими закачками постоянными?

0
Destroited Юрий Пенкин

Смотря какой, ща такие уже выпускают что последние модели даже не заметят.

Но если у тебя бюджетка то да хана ему через месяц уже будет.

0
Темный-Властелин

одна лажа за другой, удовольствие такое наблюдать

0