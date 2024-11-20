Microsoft Flight Simulator 2024 страдает от проблем с серверами и долгой начальной загрузки

Долгожданная Microsoft Flight Simulator 2024 стала доступна для Xbox Series X/S и ПК вместе с Game Pass Ultimate и PC Game Pass. К сожалению, похоже, что при запуске возникли проблемы с жалобами на долгое время начальной загрузки. Некоторые пользователи также сообщают о загрузке более 90 процентов без дальнейшего прогресса.

Microsoft и Asobo Studio знают об этих проблемах, согласно официальному аккаунту поддержки MSFS в Twitter.

Из-за того, что так много пользователей одновременно инициализируют симулятор, у нас большое количество запросов на сервер. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее решить эти проблемы.

Аккаунт также рекомендует перезагрузить, если начальная загрузка не превышает 90 процентов. Единственное другое решение — подождать, пока игра загрузится нормально. Другие заметные проблемы включают отсутствие управления мышью в пользовательском интерфейсе, хотя нажатие Alt + Enter, по-видимому, вызывает курсор.

В Steam игра стартовала с пиком в 24 863 пользователя и крайне отрицательными отзывами – из 1577 пользовательских обзоров только 15% положительных.