Microsoft Flight Simulator отправляет игроков в детализированную Японию с World Update 20

Microsoft представила одно из крупнейших дополнений в истории Microsoft Flight Simulator — World Update 20, полностью посвящённое Японии. Теперь страна восходящего солнца воссоздана с высокой степенью реализма: детализированные города, исторические достопримечательности и природные красоты ждут пилотов.

Обновление создавалось совместно с Bing Maps, Gaya и Asobo Studio. В игру добавлено 23 области интереса, созданные с использованием новейшей фотограмметрии. Среди них — Хиросима, Киото, Осака с тремя областями, Саппоро с двумя зонами и особенно тщательно проработанный Токио с 16 районами.

Игроков ждут 67 новых достопримечательностей: от замка в Осаке до смотровой башни Эносима и башни Фукуока — самой высокой прибрежной башни в стране. Кроме того, Gaya подготовила пять уникальных аэропортов, включая космодром Хоккайдо и аэродром Сацума-Иодзима.

Чтобы игроки смогли в полной мере оценить новые территории, разработчики добавили миссии: обзорные полёты над Киото и Саппоро, испытания на сложные посадки в аэропортах Рисири и Садо, а также особый маршрут от горы Фудзи до Йотей. Владельцы Microsoft Flight Simulator 2024 получат дополнительные испытания — например, полёт на малой высоте у острова Цусима.

World Update 20 распространяется бесплатно для владельцев MSFS 2020 и MSFS 2024. Установить его можно после обновления симулятора до версии 1.39.9.0 или 1.5.27.0 соответственно. Дополнение доступно на консолях и ПК через Steam.