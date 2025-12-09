Мистические небеса: Flight Simulator 2024 получит кроссовер с "Очень странными делами"

Microsoft подтвердила, что в её знаменитом Flight Simulator появится кроссовер с культовым сериалом «Очень странные дела». Flight Simulator 2024, запущенный в прошлом году на PC и Xbox Series X/S, а с 8 декабря и на PlayStation 5, уже предлагает игрокам крупнейший парк самолётов и невероятную степень реализма, созданного при участии профессиональных пилотов. Руководитель проекта Йорг Нойман подчеркнул: «Мы стремимся к аутентичности и точности — игрок действительно учится управлять инструментами, а не просто нажимать кнопки».

Теперь же мир симулятора будет «перевернут с ног на голову» благодаря загадочному кроссоверу с «Очень странными делами». Пока подробности держатся в секрете, короткий тизер уже намекнул на необычные события в небесах.

Реакция фанатов оказалась смешанной: одни радуются неожиданному юмору и оригинальности, другие не понимают концепцию и сравнивают проект с Fortnite. При этом сериал недавно завершил пятый сезон, получив похвалу за эмоциональное и эпическое повествование. Финальные эпизоды выйдут 26 и 31 декабря, а симулятор уже готов подарить поклонникам ощущение «странных» приключений в воздухе.

Такой шаг демонстрирует, что даже самые серьёзные симуляторы могут позволить себе эксперимент и добавить в реальность каплю фантазии. Игрокам остаётся ждать анонса всех деталей, но очевидно, что полёты с элементами загадочного мира Хокинса обещают стать незабываемыми.