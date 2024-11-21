"Нам очень жаль": Глава Microsoft Flight Simulator 2024 признал проблемы с запуском игры

Microsoft признала возникшие у игроков проблемы с запуском Flight Simulator 2024. С момента выхода игры в этот вторник многие не смогли пройти начальный экран очереди, а те, кто прошел его, сталкивались с зависанием на 97% или с исчезновением самолетов из библиотеки.

В видеообращении Йорг Нойманн и Себастьян Влох извинились за доставленные неудобства и объяснили ситуацию. Причина проблемы заключалась в перегрузке кэша серверов, который не справился с высоким спросом. Несмотря на проведенные нагрузочные тесты, кэш не выдержал пика в день запуска, что привело к сбоям.

Разработчики предприняли шаги для устранения проблемы, включая перезапуск сервисов и ограничение количества одновременно заходящих игроков. После этого ситуация улучшилась, и теперь доступ к игре стабилизировался.