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Microsoft Flight Simulator 2024 19.11.2024
Симулятор, Авиация
7.1 61 оценка

"Нам очень жаль": Глава Microsoft Flight Simulator 2024 признал проблемы с запуском игры

butcher69
Новости

Microsoft признала возникшие у игроков проблемы с запуском Flight Simulator 2024. С момента выхода игры в этот вторник многие не смогли пройти начальный экран очереди, а те, кто прошел его, сталкивались с зависанием на 97% или с исчезновением самолетов из библиотеки.

В видеообращении Йорг Нойманн и Себастьян Влох извинились за доставленные неудобства и объяснили ситуацию. Причина проблемы заключалась в перегрузке кэша серверов, который не справился с высоким спросом. Несмотря на проведенные нагрузочные тесты, кэш не выдержал пика в день запуска, что привело к сбоям.

Разработчики предприняли шаги для устранения проблемы, включая перезапуск сервисов и ограничение количества одновременно заходящих игроков. После этого ситуация улучшилась, и теперь доступ к игре стабилизировался.

-4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
shurasick876
7
taotahu1992
3
kotasha

Продали лаунчер вместо игры, уже не могли сделать как с прошлой частью, тут получается игра полностью храниться на серверах мс, дак ещё ценник просто конь.

3
jax baron

тупое опровдание - ошибки те же из Flight Simulator 2023

0
reactivity

а можно ссылку на игру 23 года?

0
edpru

Внезапно, имея данные с 2020 и то, что там косячила сеть, и что будет ажиотаж - "ну не шмогли мы", не ждали ничего... Смешно просто.

0