"Нам очень жаль": Глава Microsoft Flight Simulator 2024 признал проблемы с запуском игры

Microsoft признала возникшие у игроков проблемы с запуском Flight Simulator 2024. С момента выхода игры в этот вторник многие не смогли пройти начальный экран очереди, а те, кто прошел его, сталкивались с зависанием на 97% или с исчезновением самолетов из библиотеки.
В видеообращении Йорг Нойманн и Себастьян Влох извинились за доставленные неудобства и объяснили ситуацию. Причина проблемы заключалась в перегрузке кэша серверов, который не справился с высоким спросом. Несмотря на проведенные нагрузочные тесты, кэш не выдержал пика в день запуска, что привело к сбоям.
Разработчики предприняли шаги для устранения проблемы, включая перезапуск сервисов и ограничение количества одновременно заходящих игроков. После этого ситуация улучшилась, и теперь доступ к игре стабилизировался.
Продали лаунчер вместо игры, уже не могли сделать как с прошлой частью, тут получается игра полностью храниться на серверах мс, дак ещё ценник просто конь.
тупое опровдание - ошибки те же из Flight Simulator 2023
а можно ссылку на игру 23 года?
Внезапно, имея данные с 2020 и то, что там косячила сеть, и что будет ажиотаж - "ну не шмогли мы", не ждали ничего... Смешно просто.