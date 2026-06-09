Национальные парки США и воздушные гонки: Microsoft Flight Simulator готовит одно из самых масштабных обновлений года

Издатель Xbox Game Studios и студия Asobo Studio объявили, что 4 июля для Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет бесплатное обновление World Update 22: U.S. National Parks. Оно добавит в авиасимулятор более 30 национальных парков и памятников США, а также знаменитый дирижабль Goodyear Blimp.

Обновление охватит свыше 400 тысяч квадратных километров территории, включая природные достопримечательности из 12 американских штатов — от Аризоны и Калифорнии до Техаса и Вайоминга. Для серии Microsoft Flight Simulator подобные World Update давно стали визитной карточкой, но новый пакет выглядит особенно впечатляюще благодаря акценту на национальных парках и природных ландшафтах.

На этом поддержка игры не закончится. Уже осенью разработчики выпустят ещё одно бесплатное обновление, посвящённое Национальному чемпионату по воздушным гонкам. Игроки смогут принять участие в соревнованиях на исторической трассе в Рино и новой трассе в Розуэлле. В программу войдут классы Jet, Biplane, T-6, Unlimited и STOL Drag.

Судя по масштабу контента, Microsoft продолжает развивать Flight Simulator 2024 не только как техническую демонстрацию возможностей движка, но и как платформу для самых разных авиационных увлечений. Если одни игроки предпочитают неспешные полёты над природными красотами, то другие смогут испытать себя в скоростных гонках. Такой подход делает симулятор заметно разнообразнее большинства конкурентов на рынке.

Microsoft Flight Simulator 2024 уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. А ближайшие месяцы обещают стать для поклонников виртуальной авиации особенно насыщенными.