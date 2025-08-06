Новое дополнение для Microsoft Flight Simulator позволит исследовать острова из фильма "Мир юрского периода"

Пилоты-исследователи, готовьтесь к новому уровню приключений в Microsoft Flight Simulator 2024! Скоро в игре появится официально лицензированное дополнение Jurassic World Archipelago, позволяющее исследовать знаменитые острова из франшизы «Мир юрского периода». Вас ждёт не просто виртуальный тур над экзотикой, а настоящие миссии и встреча с доисторическими обитателями прямо из кабины самолёта.

Дополнение включает шесть ключевых островов, расположенных у берегов Коста-Рики, — остров Нублар и архипелаг Муэртес. Их ландшафты воссозданы с максимальной точностью и вниманием к деталям. Над созданием занималась команда OrbX, признанная за свои высококачественные дополнения для Microsoft Flight Simulator. Теперь, сотрудничая с Universal, они перенесли в симулятор легендарные места, известные по фильмам.

Действие разворачивается незадолго до событий фильма 2015 года «Мир юрского периода». Парк ещё функционирует, но уже не всё под контролем, что добавляет остроты полётам и посадкам. Помимо Нублара, вы сможете пролететь до острова Сорна — «Участка B», где остались следы прошлых экспериментов и уникальная фауна. Каждый из островов архипелага Муэртес предлагает свою атмосферу и задачи.

Что особенно впечатляет — возможность наблюдать динозавров в естественной среде! Внизу под вами бродят тираннозавры, брахиозавры и даже быстрые велоцирапторы. А если повезёт, рядом с самолётом пролетит птеранодон — не исключены даже неожиданные воздушные встречи. Представьте, как захватывает дух, когда вы снижаетесь на одну из более чем десятка взлетно-посадочных полос или вертолётных площадок на островах.

Для тех, кто предпочитает не просто полёты, а насыщенный геймплей, разработчики подготовили серию миссий: перевозка VIP-гостей, экскурсии с фотографированием и испытания пилотажных навыков в экстремальных условиях. Всё это поможет прочувствовать атмосферу легендарного парка и ощутить себя частью истории.

Также дополнение обогатило мир вокруг островов, добавив реальные локации, такие как международный аэропорт Хуан Сантамария и пристань в бухте Херрадура. Это придаёт ощущение, что Jurassic World не просто фантазия, а часть живого мира Microsoft Flight Simulator.

Jurassic World Archipelago выйдет примерно в конце августа — начале сентября 2025 года, сначала эксклюзивно для версии Microsoft Flight Simulator 2024, а позже доберётся и до версии 2020 года. Готовьтесь к уникальному путешествию, где высокие технологии встречаются с доисторическими чудесами!