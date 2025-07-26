Ожидается, что Microsoft Flight Simulator 24 появится на PS5

За последние годы на PS5 уже вышло несколько эксклюзивов Xbox, таких как Hi-Fi Rush, Indiana Jones, Sea of Thieves и Forza Horizon 5, а Gears of War также на подходе. Однако, похоже, Microsoft готовится выпустить на PS5 ещё одну игру, предположительно Microsoft Flight Simulator 24, релиз которой запланирован на этот год.

Информацией поделился в социальных сетях инсайдер NateTheHate. У этого пользователя есть определённый послужной список. Релиз может состояться незадолго до первой годовщины игры, которая состоится 19 ноября 2025 года.

Она выйдет на PS5. Единственный прогноз, который мне давали, был на 2025 год. Может быть, ближе к годовщине?

На данный момент официального объявления о выходе Microsoft Flight Simulator на PS5 нет. NateTheHate также упомянул, что Starfield, как ожидается, появится на PS5, но, как сообщается, релиз немного задержался.

Напомним, что в январе этого года NateTheHate упоминал о выходе Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator на PS5 и Switch 2.