Ожидается, что Microsoft Flight Simulator 24 появится на PS5

За последние годы на PS5 уже вышло несколько эксклюзивов Xbox, таких как Hi-Fi Rush, Indiana Jones, Sea of Thieves и Forza Horizon 5, а Gears of War также на подходе. Однако, похоже, Microsoft готовится выпустить на PS5 ещё одну игру, предположительно Microsoft Flight Simulator 24, релиз которой запланирован на этот год.
Информацией поделился в социальных сетях инсайдер NateTheHate. У этого пользователя есть определённый послужной список. Релиз может состояться незадолго до первой годовщины игры, которая состоится 19 ноября 2025 года.
Она выйдет на PS5. Единственный прогноз, который мне давали, был на 2025 год. Может быть, ближе к годовщине?
На данный момент официального объявления о выходе Microsoft Flight Simulator на PS5 нет. NateTheHate также упомянул, что Starfield, как ожидается, появится на PS5, но, как сообщается, релиз немного задержался.
Напомним, что в январе этого года NateTheHate упоминал о выходе Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator на PS5 и Switch 2.
И чё, писуха его потянет что ли? ))))
У писухи, как ты выразился, производительность как у RTX 4070 а у писухи pro как у RTX 5070 так что понянет.
Осталось только упростить управление как, например, делалось в TSW для приставок. А то задействовать всю тету клаву на приставке проблематично. Плюс решить проблемы ограниченности ресурсов в приставках. Прежде всего RAM-VRAM.
летаю с пада аля х бокс, все ок управляется. все основное есть.
вот именно основное. И в ТВС основное есть. Переводя на профи язык базовое аля две кнопки. А вот полного и реалистичного управление, которым и отличаются симуляторы наврят ли есть. Например, в TSW это, например, включение отключение различных систем безопасности вождения.
дак вид поменяй на кокпит и отключай и переключай что хочешь.
тебе зачем в воздухе системы безопасности выключать?
перед полетом можно все вкл выкл, какая проблема?
ты играл в мфс 24?
Sony давайте gran turismo на пк // Алишер Тухтаев
нахрено оно там надо,форза как по мне повеселее
молодец Фил, продолжай)