Патч для Microsoft Flight Simulator 2024 исправляет сбои, отсутствие курсора для входа в Xbox Live

Microsoft Flight Simulator 2024 от Asobo Studio на прошлой неделе имел насыщенный событиями запуск, с проблемами сервера и длительным временем начальной загрузки, из-за которых многие не смогли войти в игру в первый день. Хотя команда разработчиков устранила эти проблемы, были и другие, включая сбои и подтормаживания.

Новый патч устраняет первую проблему, хотя игрокам на ПК рекомендуется переместить все устаревшие пакеты из папки Community, чтобы избежать проблем. Некоторые исправления сбоев включают исправление для «По прибытии» в EFB и различные другие моменты по всей игре.

Конечно, есть и другие исправления, например, восстановление отсутствующего курсора при входе в Xbox Live или обеспечение того, чтобы новый профиль ввода не приводил к потере фокуса. Те, кто застрял на страницах справки, вызвав строку меню, также должны обнаружить, что проблема исправлена.

Заметки о выпуске 1.1.9.0

Исправлен сбой при выборе «По прибытии» в EFB

Исправлен сбой, который мог произойти при закрытии и вызове меню «Камера» после изменения параметра

Режим фокусировки дрона на значение, отличное от undefined

Исправлены различные сбои в игре

Исправлен отсутствующий курсор во всплывающем окне входа в Xbox Live

Исправлена ​​проблема, из-за которой можно было потерять фокус при создании нового профиля ввода.

Выбор самолета доступен через меню управления, но может быть изменен только с домашней страницы.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой вы могли застрять при доступе к строке меню с любой страницы справки.

Microsoft Flight Simulator 2024 доступна для Xbox Series X/S и ПК.