Первое крупное обновление Microsoft Flight Simulator 2024 находится в разработке

Команда разработчиков для находящейся в тяжелом положении игры Microsoft Flight Simulator 2024 вернулась из отпуска и работает над предстоящими исправлениями, такими как Sim Update 1. Она также работает над тем, чтобы добавить в игру маркетплейс, но команда сосредоточена на отзывах сообщества и «расставляет приоритеты в исправлении ошибок и улучшениях».

World Update также находится в разработке для Бразилии, и вскоре будет раскрыта более подробная информация. Планируется также провести следующую прямую трансляцию разработчиков, хотя команда еще не определилась с датой. Доступна веб-форма, где игроки могут задавать вопросы разработчикам для ответа в прямом эфире.

Microsoft Flight Simulator 2024 доступна для Xbox Series X/S и ПК. Она была выпущена в ноябре прошлого года и вызвала негативную реакцию из-за серьезных проблем с сервером, из-за которых многие игроки не могли войти в систему. Хотя они были решены, появились жалобы на производительность, ошибки и другие проблемы.