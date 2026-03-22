Поддержка PS VR2 в Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет в апреле в составе Sim Update 5

Невероятно, но факт: Microsoft может значительно повысить актуальность гарнитуры PlayStation VR2! Согласно последним сообщениям, Microsoft Flight Simulator 2024 получит поддержку данного устройства на PS5 посредством программного обновления. Данное нововведение радикально трансформирует опыт взаимодействия с виртуальным кокпитом, обеспечивая беспрецедентный уровень погружения.

Бесплатное обновление с поддержкой виртуальной реальности запланировано на апрель 2026 года в рамках Sim Update 5. Причем поддержка будет реализована для всего авиапарка — от огромных лайнеров до крошечных самолетов — во всех типах миссий, включая полную интеграцию систем управления.

В официальном блоге разработчики отмечают:

"В игре доступно до 125 типов воздушных судов, и в виртуальной реальности каждый из них ощущается совершенно иначе. Microsoft Flight Simulator 2024 нацелен на запредельный уровень реализма, который впечатлит и опытных пилотов, и тех, кто впервые берется за штурвал".

Разработчики из Asobo Studio реализовали ряд специфических технологий для оптимизации симулятора под консольное железо:

Управление: Полная поддержка контроллеров PS VR2 Sense; переработанная модель взаимодействия с приборами кабины (тумблеры, рычаги, кнопки).

Оптимизация: Использование фовеального рендеринга (foveated rendering) и технологии дублирования кадров для обеспечения стабильной частоты кадров в VR.

Эффекты: Поддержка адаптивных триггеров и тактильной отдачи DualSense, а также вывод переговоров диспетчеров через динамик контроллера.

Режим VR оптимизирован как для базовой PS5, так и для PS5 Pro (где ожидаются дополнительные улучшения графики за счет технологии PSSR).