Разработчики Microsoft Flight Simulator 2024 временно отказываются от старого контента из-за технических проблем

У Microsoft Flight Simulator 2024 выдалась непростая неделька после релиза. Серверы то и дело капризничали, да и других технических проблем хватало с головой. Хорошо хоть разработчики из Asobo не стали сидеть сложа руки и быстро взялись за исправление ситуации.
В студии уже отрапортовали, что главную головную боль — проблемы с доступом и стримингом — удалось победить. Пришлось, конечно, серьёзно усилить серверы, чтобы справиться с толпами желающих полетать. Зато теперь система работает как часы, с надёжностью аж в 99,999%.
Правда, неожиданно всплыла другая загвоздка — с контентом из старой версии симулятора. Оказывается, некоторые сторонние дополнения из MSFS 2020 так шалят, что игра у части пользователей даже не запускается. Пока разработчики разбираются что к чему, весь неавиационный контент из прошлой версии временно отключили. А уже в декабрьском патче обещают дать игрокам возможность самим решать, какие дополнения включать. Также добавят специальный безопасный режим, который сам отрубит проблемный контент, если игра начнёт нестабильно работать.
Ну игра так не плоха. Можно в любой город залететь, карту берёт со спутниковых снимков, наверное. Нашёл дом в котором живу, приземлился, прогулялся. Ну тут детализация конечно пздц.
Если уж майки глючат, то можно и поснисходительнее к сталкеру.
Нужно просто отказаться от гейпасса.