Разработчики Microsoft Flight Simulator 2024 временно отказываются от старого контента из-за технических проблем

У Microsoft Flight Simulator 2024 выдалась непростая неделька после релиза. Серверы то и дело капризничали, да и других технических проблем хватало с головой. Хорошо хоть разработчики из Asobo не стали сидеть сложа руки и быстро взялись за исправление ситуации.

В студии уже отрапортовали, что главную головную боль — проблемы с доступом и стримингом — удалось победить. Пришлось, конечно, серьёзно усилить серверы, чтобы справиться с толпами желающих полетать. Зато теперь система работает как часы, с надёжностью аж в 99,999%.

Правда, неожиданно всплыла другая загвоздка — с контентом из старой версии симулятора. Оказывается, некоторые сторонние дополнения из MSFS 2020 так шалят, что игра у части пользователей даже не запускается. Пока разработчики разбираются что к чему, весь неавиационный контент из прошлой версии временно отключили. А уже в декабрьском патче обещают дать игрокам возможность самим решать, какие дополнения включать. Также добавят специальный безопасный режим, который сам отрубит проблемный контент, если игра начнёт нестабильно работать.