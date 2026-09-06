Руководство Microsoft Flight Simulator защитило проект от волны сокращений в игровом подразделении Xbox

В то время как внутренние студии корпорации Microsoft переживают череду реорганизаций, закрытий и смену высшего руководства в игровом подразделении Xbox, команда Microsoft Flight Simulator чувствует себя в полной безопасности. Во время беседы с журналистом издания Simulation Daily на выставке Gamescom глава проекта Йорг Нойманн раскрыл причины исключительного иммунитета симулятора перед корпоративными чистками и давлением со стороны топ-менеджмента.

По словам Нойманна, особое положение проекта обусловлено его уникальным историческим наследием, ведь франшиза непрерывно развивается уже 44 года. Симулятор появился на свет задолго до создания операционной системы Windows и офисного пакета Office, закрепив за собой статус фундаментального продукта в самом сердце корпорации. Глава разработки подчеркнул, что игра регулярно привлекает внимание высших лиц компании, включая действующего генерального директора Сатью Наделлу и основателя техногиганта Билла Гейтса, которые открыто выражают любовь к хардкорной виртуальной авиации.

На фоне закрытия менее удачливых студий и сворачивания затратных игровых инициатив руководство Xbox продолжает бесперебойно выделять ресурсы на расширение летной программы. Нойманн отметил, что нынешние кураторы подразделения лично разделяют страсть к симуляторам, что спасает команду от урезания бюджетов. В корпоративных кулуарах прекрасно понимают ценность лояльной многомиллионной аудитории, готовой годами оставаться внутри платформы и регулярно совершать покупки во встроенном магазине.

Серьезным фактором выживания франшизы стал ее окончательный выход за пределы закрытой экосистемы консолей Xbox. Пока преданные фанаты зеленого бренда надеялись на сохранение технологической жемчужины в статусе платформенного эксклюзива, разработчики портировали проект на конкурирующую систему PlayStation 5 и развернули масштабную инфраструктуру в облачных сервисах. По признанию Нойманна, первоначальный перенос игры с персональных компьютеров на приставки сопровождался шквалом скепсиса, однако коммерческий успех на сторонних площадках доказал правильность мультиплатформенного курса.

Кредит доверия со стороны руководства не пошатнулся даже после проблемного старта последней части, за техническое состояние которой Нойманну, по его собственным словам, до сих пор искренне стыдно. Команда сумела оперативно выпустить пакеты исправлений Sim Update 5 и Sim Update 6, добившись рекордной кадровой стабильности. В настоящий момент основные инженерные ресурсы брошены на устранение критических багов в режиме карьеры, где пилоты продолжают сталкиваться с потерей накопленных виртуальных средств и внезапно сорванными рейсами.

Коммерческую независимость разработки подкрепляет гигантский каталог пользовательских модификаций, насчитывающий свыше 7000 дополнений на торговой площадке симулятора. Несмотря на масштабные потрясения в игровой индустрии, ежедневные показатели активности виртуальных пилотов продолжают идти вверх, что гарантирует проекту долгосрочное финансирование и защиту от смены настроений внутри руководства корпорации.