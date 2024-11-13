Стало известно точное время выхода Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft и Asobo подтвердили даты выпуска и время разблокировки Microsoft Flight Simulator 2024, нового и долгожданного симулятора полета, который обещает еще больше поднять планку.

Как было объявлено ранее, дата выхода Microsoft Flight Simulator 2024 подтверждена на 19 ноября 2024 года на ПК и Xbox Series. В манере, особенно подходящей для моделирования полета, Microsoft также опубликовала время и даты разблокировки в виде своего рода информационной панели аэропорта, показанной ниже. Время разблокировки в России – 19:00 МСК.

Игра представляет собой дальнейшее развитие невероятных технологических достижений, уже продемонстрированных в предыдущей части, создавая ещё более подробную версию всей планеты Земля, доступную для свободного исследования.