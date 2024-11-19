Убираем шасси и взлетаем - в Steam вышла Microsoft Flight Simulator 2024

В Steam вышла Microsoft Flight Simulator 2024 — один из самых ожидаемых летных симуляторов 2024 года. Разработчики добавили новые виды техники и портативный планировщик полетов, обновили графику и физику объектов, а также улучшили динамичную систему погодных условий.

К приобретению доступны несколько изданий Microsoft Flight Simulator 2024, вот полный список с перечислением всех бонусов от покупки и с учетом текущего курса ЦБ РФ без НДС:

Standard Edition — 7 тыс. рублей (65 самолетов и 150 вручную аэропортов);

— 7 тыс. рублей (65 самолетов и 150 вручную аэропортов); Deluxe Edition — 10 тыс. рублей (все элементы Standard Edition, 10 самолетов и 5 международных аэропортов):

— 10 тыс. рублей (все элементы Standard Edition, 10 самолетов и 5 международных аэропортов): Premium Deluxe Edition — 13 тыс. рублей (Все элементы Deluxe Edition, 25 самолетов и 10 международных аэропортов);

— 13 тыс. рублей (Все элементы Deluxe Edition, 25 самолетов и 10 международных аэропортов); Aviator Edition — 20 тыс. рублей (Все элементы Premium Deluxe Edition, 30 самолетов, которые Microsoft разработала для Microsoft Flight Simulator с 2021 по 2024 год).

Полный перечень всех дополнительных видов летной техники, включая советские самолеты АН-2 и АН-225, можно на странице игры в Steam. Игра недоступна для покупки в РФ, но в Microsoft Flight Simulator 2024 есть полная русская локализация: озвучка, интерфейс и субтитры.