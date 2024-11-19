Убираем шасси и взлетаем - в Steam вышла Microsoft Flight Simulator 2024

В Steam вышла Microsoft Flight Simulator 2024 — один из самых ожидаемых летных симуляторов 2024 года. Разработчики добавили новые виды техники и портативный планировщик полетов, обновили графику и физику объектов, а также улучшили динамичную систему погодных условий.
К приобретению доступны несколько изданий Microsoft Flight Simulator 2024, вот полный список с перечислением всех бонусов от покупки и с учетом текущего курса ЦБ РФ без НДС:
- Standard Edition — 7 тыс. рублей (65 самолетов и 150 вручную аэропортов);
- Deluxe Edition — 10 тыс. рублей (все элементы Standard Edition, 10 самолетов и 5 международных аэропортов):
- Premium Deluxe Edition — 13 тыс. рублей (Все элементы Deluxe Edition, 25 самолетов и 10 международных аэропортов);
- Aviator Edition — 20 тыс. рублей (Все элементы Premium Deluxe Edition, 30 самолетов, которые Microsoft разработала для Microsoft Flight Simulator с 2021 по 2024 год).
Полный перечень всех дополнительных видов летной техники, включая советские самолеты АН-2 и АН-225, можно на странице игры в Steam. Игра недоступна для покупки в РФ, но в Microsoft Flight Simulator 2024 есть полная русская локализация: озвучка, интерфейс и субтитры.
20 тысяч рублей за самолетики. Они совсем что ли е*у дали?
Ты ожидал чего-то другого от зажравшейся конторки Майкрософт?
Подожди, в зеленом магазине выйдет после релиза в стиме, или в онлайн фиксе купишь
с зеленого не поиграешь, увы..
Как не поиграем? Там нет защиты вроде.
так там игра всего 50гб весит, остальное и серверов микрософт будет подгружаться
На макс издания ценник конечно конский 200$ лол можно сказать эта почти xbox series s по скидки.
Это один из лучших симуляторов в мире, и я уверен, что новая часть превзойдёт все ожидания.Игра появится в продаже 19 ноября 2024 года, и многие уже с нетерпением ждут её выхода. К тому же, она полностью переведена на русский язык. Если вам понравился предыдущий симулятор полёта, то новая версия 2024 года точно вас не разочарует. Это один из лучших симуляторов в мире, и я уверен, что новая часть будет ещё лучше.А я купил сегодня Microsoft Flight Simulator 2024 тут: https://sourse.ru/product/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-microsoft-flight-simulator-2024-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87/ В стим уже активировал игру.
ну чё народ погнали?
Судя по той скорости, с которой эта полоска движется, погоним еще нескоро)
справедливо)
Мне вот интересно, зачем нужна была перезагрузка если потом вот это?)
Это чтоб в стиме люди не успели возврат сделать, как бы в игре и время идёт, у меня уже целых 12 процентов:D
Вот на 12 он у меня люто завис, но дошло уже до