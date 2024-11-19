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Microsoft Flight Simulator 2024 19.11.2024
Симулятор, Авиация
7.4 52 оценки

Убираем шасси и взлетаем - в Steam вышла Microsoft Flight Simulator 2024

Simple Jack
Новости

В Steam вышла Microsoft Flight Simulator 2024 — один из самых ожидаемых летных симуляторов 2024 года. Разработчики добавили новые виды техники и портативный планировщик полетов, обновили графику и физику объектов, а также улучшили динамичную систему погодных условий.

К приобретению доступны несколько изданий Microsoft Flight Simulator 2024, вот полный список с перечислением всех бонусов от покупки и с учетом текущего курса ЦБ РФ без НДС:

  • Standard Edition — 7 тыс. рублей (65 самолетов и 150 вручную аэропортов);
  • Deluxe Edition — 10 тыс. рублей (все элементы Standard Edition, 10 самолетов и 5 международных аэропортов):
  • Premium Deluxe Edition — 13 тыс. рублей (Все элементы Deluxe Edition, 25 самолетов и 10 международных аэропортов);
  • Aviator Edition — 20 тыс. рублей (Все элементы Premium Deluxe Edition, 30 самолетов, которые Microsoft разработала для Microsoft Flight Simulator с 2021 по 2024 год).

Полный перечень всех дополнительных видов летной техники, включая советские самолеты АН-2 и АН-225, можно на странице игры в Steam. Игра недоступна для покупки в РФ, но в Microsoft Flight Simulator 2024 есть полная русская локализация: озвучка, интерфейс и субтитры.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
InboxM

20 тысяч рублей за самолетики. Они совсем что ли е*у дали?

8
Destroited

Ты ожидал чего-то другого от зажравшейся конторки Майкрософт?

2
diman4enko

Подожди, в зеленом магазине выйдет после релиза в стиме, или в онлайн фиксе купишь

1
trueseva diman4enko

с зеленого не поиграешь, увы..

-1
Zick211 trueseva

Как не поиграем? Там нет защиты вроде.

0
trueseva Zick211

так там игра всего 50гб весит, остальное и серверов микрософт будет подгружаться

0
kotasha

На макс издания ценник конечно конский 200$ лол можно сказать эта почти xbox series s по скидки.

1
Чип Чип

Это один из лучших симуляторов в мире, и я уверен, что новая часть превзойдёт все ожидания.Игра появится в продаже 19 ноября 2024 года, и многие уже с нетерпением ждут её выхода. К тому же, она полностью переведена на русский язык. Если вам понравился предыдущий симулятор полёта, то новая версия 2024 года точно вас не разочарует. Это один из лучших симуляторов в мире, и я уверен, что новая часть будет ещё лучше.А я купил сегодня Microsoft Flight Simulator 2024 тут: https://sourse.ru/product/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-microsoft-flight-simulator-2024-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87/ В стим уже активировал игру.

0
trueseva

ну чё народ погнали?

-3
spuddimun

Судя по той скорости, с которой эта полоска движется, погоним еще нескоро)

3
trueseva spuddimun

справедливо)

0
spuddimun trueseva

Мне вот интересно, зачем нужна была перезагрузка если потом вот это?)

0
trueseva spuddimun

Это чтоб в стиме люди не успели возврат сделать, как бы в игре и время идёт, у меня уже целых 12 процентов:D

1
spuddimun trueseva

Вот на 12 он у меня люто завис, но дошло уже до

1