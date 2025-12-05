Вчера Microsoft Flight Simulator 2024 вышла на PlayStation 5

Также стало известно, что игра получит коллаборацию с сериалом «Очень странные дела».

На PlayStation 5 состоялся релиз Microsoft Flight Simulator 2024 — новой части знаменитого авиационного симулятора от студии Asobo и Xbox Game Studios. Это первая полноценная версия серии, ставшая доступной на консолях Sony.

Проект предлагает обновлённый визуальный движок, расширенную систему погодных условий и переработанную модель поведения воздушных судов. В Microsoft Flight Simulator 2024 также представлено больше специализированных сценариев: от авиации общего назначения и коммерческих перевозок до спасательных операций и экстремальных полётов.

Игра поддерживает все функции PS5, включая быстрые загрузки и повышенную частоту кадров. Владельцам PS VR2 недоступен режим виртуальной реальности — его добавят позже.