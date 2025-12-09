Xbox изначально отказался выпускать Microsoft Flight Simulator на PS5 - релиз стал возможен только после запроса Sony

Microsoft Flight Simulator 2024, впервые выходящий на PlayStation, мог не появиться на платформе вовсе — как рассказал руководитель серии Йорг Нойманн, Xbox изначально сказал «нет» идее порта.

По словам Нойманна, он предложил PS5-версию ещё два с половиной года назад, когда в Microsoft только обсуждали создание облегчённого клиента для MSFS 2024. Однако руководство Xbox отказалось — тогда компания ещё придерживалась политики строгой эксклюзивности.

Ситуация изменилась лишь после того, как Sony сама обратилась к Microsoft с просьбой рассмотреть выпуск Flight Simulator на PS5. После этого Xbox пересмотрел позицию — и, как отмечает Нойманн, именно это стало точкой, с которой начался нынешний курс на мультиплатформенность, включая выход ряда крупных Xbox-игр на PlayStation.

Для порта Microsoft привлекла студию Climax, а финальную оптимизацию взяла на себя сама команда Flight Simulator. На PS5 Pro игра получила повышенное разрешение, а разработка PlayStation VR2 версии находится на финальной стадии — релиз VR-режима планируется спустя несколько месяцев после запуска.

Нойманн также подтвердил, что интерес производителей периферии к PS5-версии растёт, и в разработке уже находятся новые устройства для симулятора. Он также не исключил, что в будущем Microsoft Flight Simulator выйдет и на других платформах — в том числе мобильных или новых гибридных консолях.