Бывший исполнительный директор WB Games раскрыла причины создания системы Nemesis в Shadow Of Mordor

Система заклятых врагов Nemesis, ставшая ключевой особенностью Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, по-прежнему остается одной из самых инновационных механик в играх. Однако ее появление было вызвано не только желанием создать увлекательный геймплей, но и рыночными реалиями. Как рассказала бывший руководитель WB Games Лора Фрайер, основной причиной ее разработки стал рынок подержанных игр.
В недавнем ретроспективном интервью, опубликованном GamesRadar, Фрайер рассказала, что Warner Bros. заметила тревожную тенденцию: количество людей, игравших в Batman: Arkham Asylum, значительно превышало число купленных новых копий. Это означало, что игроки активно перепродавали диск в розничных магазинах вроде GameStop, что приводило к падению доходов издателя.
Перед командой стояла задача: как сделать одиночную игру настолько увлекательной, чтобы игроки не хотели ее продавать? Разработка масштабного открытого мира в стиле GTA или добавление мультиплеера были невозможны из-за технических ограничений и концепции проекта. Тогда студия Monolith Productions решила создать систему, которая делала бы каждое прохождение уникальным — так родилась Nemesis System.
Эта механика позволяла оркам враждебных фракций запоминать действия игрока, получать новые звания, мстить за прошлые поражения и адаптироваться к стилю сражений. В результате у игроков складывались персонализированные истории внутри сюжета игры.
Фрайер назвала Nemesis System одной из самых креативных игровых механик последних лет. Система вдохновила разработчиков других проектов, например, Assassin’s Creed Odyssey, однако патент Warner Bros., действующий до 2036 года, не позволяет другим студиям свободно использовать или развивать эту идею.
С учетом закрытия Monolith Productions и отсутствия новостей о будущих проектах, возможно, мы больше никогда не увидим развития этой системы. Однако история ее создания демонстрирует, как рынок видеоигр влияет на инновации и приводит к появлению новаторских игровых механик.
За что Ворнерам вагон дерьма за воротник. Классная механика, которая преобразила бы немало игр.
Жадины какие
Так они буквально не используют её.
До сих пор помню одного орка, который постоянно возвращался, сколько бы я его не убивал и не позорил. Потом он взял себе кличку Бесстыжий. И при встрече орет: "Ты меня убиваешь, а я не умираю, ты меня позоришь, а я не стыжусь. Да ты просто неудачник!"
Вот ржака была)
"С учетом закрытия Monolith Productions и отсутствия новостей о будущих проектах, возможно, мы больше никогда не увидим развития этой системы" - а смысл тогда патент держать? если на нём зарабатывать не будешь.
ни себе ни людям)
Чтоб был
ага валялся в гараже - ещё скажи
WB давно славятся тем, что набирают абсолютно некомпетентных начальников и менеджеров по родственному блату, устравивая полнейшие синекуры и непотизм.
Поэтому они сидят на патентах. как собака на сене, ибо мозгов то нет, чтобы их использовать. или хотя бы продать кому-нибудь лицензию.
Система была интересная, но реализована с косяками. Например, когда мстить возвращался орк, которому герой бошку снёс
Ну они же ее обратно пришивают, на шее зачастую можно увидеть швы или крепеж, если долго убивать возвращающегося орка он наречет себя машиной и будет весь пересобранный.
Если анигилировать все тело тогда не возрадится.
Да и имена у них классно менялись, если характер изменится)
ага особенно горелые умиляли)
Даже во Властелине Колец это так не работает
Жаль, что такая система ещё не реализована в других экшн-рпг.
Ничо, после 2036 сделают
Очень грустно что ещё одну классную студию и очень талантливых разрабов закрыли, удивительно но как раз только вчера проходил тени мордора, какая же там шикарная боёвка, анимации, удары и добивания, всё это визуально сделано просто офигенно особенно когда появляется призрак во время всяких ударов и добиваний, куча интересных способностей, по сути можно из врагов и боссов сделать свою армию (можно делать это всё по стелсу и потом в нужный момент просто даешь приказ и все становятся за тебя), устраивать засады и поединки, про систему немезис я даже не говорю.
Опять же только в этой серии есть уникальная система адаптации противников к ударам, т.е. если ты бьешь одними и теме же ударами или пользуешься одни и теми же способностями противники адаптируются к ним и ты просто не сможешь его пробить, я больше ни в одной другой игре к большому сожалению подобной оригинальной системы не видел. Опять же у боссов изначально есть иммунитет к каким то ударам и способностям и опять же слабости, всё этом можно изучить, поймав и допросив любого орка. Жаль что ни новую часть Fear не сделали, и новую часть Мордера с ещё большем развитием созданием своей армии и разными механиками связанными с вождями, штурмом и обороной крепостей и даже Чуда женщину не выпустили.
Угу, только, есть одно большое "НО" с ростом уровня, количество имунов растет, а количество слабостей стремится к нулю, а еще вокруг тебя толпа орков, и это превращается в духоту.
Не нужны игрокам такие вот системы, физика, проработка разнообразного геймплея, им подавай лишь лучики.
Лучше бы ей богу, ии ядра ии ботов просчитывали, нежели фейковые кадры...
У меня был огрин, который воскрешался 7 раз. Он стал бледно-белым, и получил титул бессмертный, но как был бесполезным и слабым, так и остался, отлетая с нескольких комбо :)
Система крутая. Счас играю в Shadow of War, реально весело временами бывает встречаться с ранее "убитыми" орками
Только бесить со временем начинает их нон-стопное , не скипабельное , пафосное балабольство, которое длиться больше чем они живут, и когда их более одного - это реально начинает калить.
Это да, попNздеть они там все мастаки. Ну не все, конечно, но не пропускаемая сцена с орущим/мычащим/смеющимся орком - отдельный вид пытки. Видел видос, где чел демонстрирует захват крепости с самым сильным военачальником-орком без уязвимостей и тотальным резистом ко всему: так этот орк во время катсцены на вершине башни просто смеялся как идиот пару десятков секунд. Я честно промотал до начала игры. Может, в этом своя соль есть чтоб вызвать неудердимое желание побыстрей запихать меч в эту орочью тушу и провернуть три раза до щелчка, лол
Чего тут раскрывать...... Просто украли у Варфрейма и все)))) Первые то они это разработали как охотников за игроком))) Но долго не могли вплести в игру так как сюжет еще не дошел до той стадии развития, когда их можно было бы релизнуть и не сломать повествование. Лорная обоснованность.
И пока они "рожали" - у них подрезали эту систему.
Система прикольная такие перспективы просрали обиднО
а так же приводит к СТАГНАЦИИ и НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ индустрии из-за одной студии которая уже закрылась (((
Причём тут студия? Патент WB сделали