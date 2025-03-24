Бывший исполнительный директор WB Games раскрыла причины создания системы Nemesis в Shadow Of Mordor

Система заклятых врагов Nemesis, ставшая ключевой особенностью Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, по-прежнему остается одной из самых инновационных механик в играх. Однако ее появление было вызвано не только желанием создать увлекательный геймплей, но и рыночными реалиями. Как рассказала бывший руководитель WB Games Лора Фрайер, основной причиной ее разработки стал рынок подержанных игр.

В недавнем ретроспективном интервью, опубликованном GamesRadar, Фрайер рассказала, что Warner Bros. заметила тревожную тенденцию: количество людей, игравших в Batman: Arkham Asylum, значительно превышало число купленных новых копий. Это означало, что игроки активно перепродавали диск в розничных магазинах вроде GameStop, что приводило к падению доходов издателя.

Перед командой стояла задача: как сделать одиночную игру настолько увлекательной, чтобы игроки не хотели ее продавать? Разработка масштабного открытого мира в стиле GTA или добавление мультиплеера были невозможны из-за технических ограничений и концепции проекта. Тогда студия Monolith Productions решила создать систему, которая делала бы каждое прохождение уникальным — так родилась Nemesis System.

Эта механика позволяла оркам враждебных фракций запоминать действия игрока, получать новые звания, мстить за прошлые поражения и адаптироваться к стилю сражений. В результате у игроков складывались персонализированные истории внутри сюжета игры.

Фрайер назвала Nemesis System одной из самых креативных игровых механик последних лет. Система вдохновила разработчиков других проектов, например, Assassin’s Creed Odyssey, однако патент Warner Bros., действующий до 2036 года, не позволяет другим студиям свободно использовать или развивать эту идею.

С учетом закрытия Monolith Productions и отсутствия новостей о будущих проектах, возможно, мы больше никогда не увидим развития этой системы. Однако история ее создания демонстрирует, как рынок видеоигр влияет на инновации и приводит к появлению новаторских игровых механик.