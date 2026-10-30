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Middle-earth: Shadow of War 10.10.2017
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 2 390 оценок

Для Middle-earth: Shadow of War вышла бесплатная русская озвучка от MGVDub

MGVdub MGVdub

Друзья, отличные новости! 🎉

Для экшена Middle-earth: Shadow of War вышла неофициальная русская озвучка, созданная командой MGV Dubbing с использованием нейросетевых технологий. Модификация позволяет проходить игру с русскоязычными диалогами и репликами персонажей.

При этом озвучка охватывает не всю игру. Кат-сцены остались на оригинальном английском языке. Русская озвучка доступна для внутриигровых диалогов и реплик персонажей.

Модификация распространяется полностью бесплатно.

Middle-earth: Shadow of War вышла в 2017 году и продолжает историю Талиона и Келебримбора. Одной из ключевых особенностей игры является система Nemesis, благодаря которой орки запоминают встречи с игроком, развиваются и формируют собственную иерархию.

Выход неофициальной озвучки даёт русскоязычным игрокам возможность по-новому взглянуть на приключения в Мордоре, хотя сюжетные кат-сцены по-прежнему придётся смотреть с английской речью.

Скачать озвучку можно на САЙТЕ автора

Приятной игры и удачной охоты на орков! ⚔️

MGV Dubbing | Наш Telegram | БУСТИ

Анонсы 2 Трейлеры 4
36
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Свобода воли это иллюзия

интересно почему кат-сцены решили оставить

4
Brainstoun

Я бы очень удивился если бы такую халтуру сделали платной.... Прям на 38 секунде, уже косяк, разговаривают на англ языке.

3
TheFirstLight

о кайф. не все диалоги орков с субтитрами, не считаю офицеров

Barred

Спасибо автору, хоть и не мой жанр игры.

А какие дальнейшие планы? Бэтмен Аркхам Найт случайно не планируется?)

Batchankoff

Спасибо за работу.
Но, тоже кажется странным сделать перевод без катсцен. Смысл?

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