Для Middle-earth: Shadow of War вышла бесплатная русская озвучка от MGVDub

Друзья, отличные новости! 🎉

Для экшена Middle-earth: Shadow of War вышла неофициальная русская озвучка, созданная командой MGV Dubbing с использованием нейросетевых технологий. Модификация позволяет проходить игру с русскоязычными диалогами и репликами персонажей.

При этом озвучка охватывает не всю игру. Кат-сцены остались на оригинальном английском языке. Русская озвучка доступна для внутриигровых диалогов и реплик персонажей.

Модификация распространяется полностью бесплатно.

Middle-earth: Shadow of War вышла в 2017 году и продолжает историю Талиона и Келебримбора. Одной из ключевых особенностей игры является система Nemesis, благодаря которой орки запоминают встречи с игроком, развиваются и формируют собственную иерархию.

Выход неофициальной озвучки даёт русскоязычным игрокам возможность по-новому взглянуть на приключения в Мордоре, хотя сюжетные кат-сцены по-прежнему придётся смотреть с английской речью.

Скачать озвучку можно на САЙТЕ автора

Приятной игры и удачной охоты на орков! ⚔️

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