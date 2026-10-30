Для Middle-earth: Shadow of War вышла бесплатная русская озвучка от MGVDub

Друзья, отличные новости! 🎉
Для экшена Middle-earth: Shadow of War вышла неофициальная русская озвучка, созданная командой MGV Dubbing с использованием нейросетевых технологий. Модификация позволяет проходить игру с русскоязычными диалогами и репликами персонажей.
При этом озвучка охватывает не всю игру. Кат-сцены остались на оригинальном английском языке. Русская озвучка доступна для внутриигровых диалогов и реплик персонажей.
Модификация распространяется полностью бесплатно.
Middle-earth: Shadow of War вышла в 2017 году и продолжает историю Талиона и Келебримбора. Одной из ключевых особенностей игры является система Nemesis, благодаря которой орки запоминают встречи с игроком, развиваются и формируют собственную иерархию.
Выход неофициальной озвучки даёт русскоязычным игрокам возможность по-новому взглянуть на приключения в Мордоре, хотя сюжетные кат-сцены по-прежнему придётся смотреть с английской речью.
Скачать озвучку можно на САЙТЕ автора
Приятной игры и удачной охоты на орков! ⚔️
MGV Dubbing | Наш Telegram | БУСТИ
интересно почему кат-сцены решили оставить
Я бы очень удивился если бы такую халтуру сделали платной.... Прям на 38 секунде, уже косяк, разговаривают на англ языке.
о кайф. не все диалоги орков с субтитрами, не считаю офицеров
Спасибо автору, хоть и не мой жанр игры.
А какие дальнейшие планы? Бэтмен Аркхам Найт случайно не планируется?)
Спасибо за работу.
Но, тоже кажется странным сделать перевод без катсцен. Смысл?