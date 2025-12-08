Фанаты просят Netflix открыть доступ к системе Nemesis из Middle-earth: Shadow of Mordor

После громкого поглощения медиагиганта Warner Bros. Discovery стриминговым сервисом Netflix новый владелец получил контроль не только над обширной библиотекой фильмов и сериалов, но и над рядом игровых патентов. Особое внимание сообщества привлекла судьба знаменитой системы Nemesis, знакомой игрокам по экшенам Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War. В ответ на смену владельца прав энтузиасты запустили петицию с требованием сделать эту уникальную механику доступной для широкого круга разработчиков.

Инициатором обращения на платформе Change.org выступил Джаред Трэвис. В тексте петиции он подчеркивает, что система Nemesis, позволяющая создавать динамических врагов с памятью о прошлых сражениях и личным отношением к герою, остается одной из самых инновационных технологий последнего десятилетия. Однако из-за жестких патентных ограничений эта механика фактически оказалась запертой внутри одной франшизы и не получила распространения в индустрии. Автор считает, что Netflix имеет уникальный шанс изменить ситуацию, предоставив лицензию инди-студиям и сторонним разработчикам, что способствовало бы развитию жанра RPG и системного геймдизайна.

Дополнительную актуальность вопросу придает печальная новость о закрытии студии Monolith Productions, которая произошла в начале этого года. Поскольку команда, создавшая и поддерживавшая технологию, прекратила существование, фанаты опасаются полного забвения перспективной разработки. Открытие патента рассматривается ими как способ сохранить наследие студии и дать технологии вторую жизнь в руках новых творцов.

На текущий момент количество подписей под обращением составляет чуть более 400 человек, что пока далеко от критической массы, необходимой для привлечения внимания руководства корпорации. Тем не менее обсуждение в социальных сетях показывает, что многие геймеры разделяют мнение о том, что потенциал системы был потрачен впустую. Остается неясным, как именно Netflix планирует распорядиться полученными игровыми активами и станет ли компания пересматривать юридическую политику в отношении своих новых интеллектуальных прав.