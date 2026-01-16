Игроки предупреждают о критической проблеме с сохранениями в Middle-earth: Shadow of War на ПК

Недавно стало известно, что подразделение Xbox совместно с партнерами занялось исправлением давних неполадок с файлами сохранений в Death Stranding Director's Cut на ПК. Теперь выяснилось, что с похожей ситуацией столкнулись пользователи другого крупного проекта. Игроки начали сообщать о критической ошибке в работе Middle-earth: Shadow of War, доступной через приложение Xbox на ПК и сервис PC Game Pass.

Проблема касается исчезновения игрового прогресса. Жалобы поступают на протяжении последних пяти месяцев, что позволяет классифицировать сбой как систематический, хотя он затрагивает не всех пользователей. В определенных случаях игра полностью перестает сохранять данные. Ситуация усугубляется отсутствием функции ручного сохранения, так как система полагается исключительно на автоматическую запись прогресса.

Издательство WB Games отреагировало на обращения пользователей. Представители компании заявили, что соответствующие команды уже осведомлены о происходящем. Профильные журналисты провели собственное тестирование версии для магазина Xbox на ПК и подтвердили невозможность сохранения игры. При этом отмечается, что на консольных версиях подобных технических неисправностей не зафиксировано.

Решение проблемы может затянуться из-за организационных изменений, произошедших в прошлом году. Студия Monolith Productions, разработавшая игру, была закрыта Warner Bros. в феврале 2025 года. Это означает, что оригинальные авторы не смогут выпустить патч, однако остается надежда на сторонних специалистов, упомянутых издателем. На данный момент пользователям рекомендуется проходить Middle-earth: Shadow of War на консолях Xbox или через облачные сервисы, чтобы избежать потери прогресса.