Сборник Middle-earth: Shadow добрался до Nintendo Switch 2

Компания Aspyr сообщила, что игры Middle-earth: Shadow of Mordor (издание Game of the Year Edition) и Middle-earth: Shadow of War (издание Definitive Edition) стали доступны на Nintendo Switch 2 — как по отдельности, так и в составе комплекта Middle-earth: Shadow Bundle. Это первый случай, когда игроки могут познакомиться с удостоенной множества наград сагой Middle-earth на платформе Nintendo; в комплект включены все ранее выпущенные дополнения (DLC) и бонусный контент. Посмотрите трейлеры к выходу игр и вернитесь в мир, полный магии и опасностей, чтобы бросить вызов злым силам Саурона.

Игра Middle-earth: Shadow of Mordor, первоначально разработанная студией Monolith Productions и изданная Warner Bros. Interactive Entertainment, завоевала более 50 наград, включая титулы «Игра года», «Лучший приключенческий боевик» (Action/Adventure) и «Выдающиеся инновации в игровой индустрии».

Помимо базовой игры, издание Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition включает в себя все ранее выпущенные дополнения.

В эпическом продолжении — Middle-earth: Shadow of War (также выпущенном компанией Warner Bros. Interactive Entertainment) — игроки погрузятся в более насыщенный, масштабный и глубоко личный мир, полный легендарных героев и злодеев. Здесь им предстоит выковать новое Кольцо Власти, захватывать крепости в грандиозных битвах, подчинять себе Мордор изнутри и противостоять всей мощи Темного Властелина Саурона и его назгулов.

Издание Definitive Edition включает бонусное оружие «Меч Господства» (Sword of Dominion), а также все загружаемые материалы и дополнения.