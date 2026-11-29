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Фанаты Mass Effect восстановили официальный сайт BioWare после того, как EA отключила его
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Косплей Шани из дополнения Каменные сердца к игре Ведьмак 3: Дикая Охота
Групповой косплей Астариона, Лаэзель и Шэдоухарт из игры Baldur's Gate 3
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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