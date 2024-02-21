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Middle Evil: The Priest 20.02.2024
Адвенчура, Инди, Вид сверху, Средневековье
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Кадилом по чертям и вампирам: вышел российский экшен Middle Evil: The Priest

Simple Jack
Новости

Российский инди-разработчик выпустил в Steam 2D-экшен Middle Evil: The Priest в духе фильма «Вий». Главный герой — молодой священник, которой избавляет деревню от нечисти. Игрокам предстоит сражаться со скелетами, вампирами и чертями.

Изгонять нечисть придется с помощью меча и креста, а также используя кадило и молитвы. В деревне можно будет покупать целебные отвары и прочие средства, усиливающие священника. В случае смерти герой отправится в ад, где тоже сможет улучшить здоровье и вернуться к жизни.

Цена Middle Evil: The Priest в Steam со скидкой 10% — 269 рублей. Акция продлится до 27 февраля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
dostalker

наконец-то та самая долгожданная Diablo которая нам нужна, близам есть чему поучится =)

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Hakuni

норм. не все же вампур сурвивор да блиндинг исаак единым

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