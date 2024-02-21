Кадилом по чертям и вампирам: вышел российский экшен Middle Evil: The Priest

Российский инди-разработчик выпустил в Steam 2D-экшен Middle Evil: The Priest в духе фильма «Вий». Главный герой — молодой священник, которой избавляет деревню от нечисти. Игрокам предстоит сражаться со скелетами, вампирами и чертями.

Изгонять нечисть придется с помощью меча и креста, а также используя кадило и молитвы. В деревне можно будет покупать целебные отвары и прочие средства, усиливающие священника. В случае смерти герой отправится в ад, где тоже сможет улучшить здоровье и вернуться к жизни.

Цена Middle Evil: The Priest в Steam со скидкой 10% — 269 рублей. Акция продлится до 27 февраля.