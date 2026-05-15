Российский экшен Middle Evil: The Priest добрался до консолей - два года спустя после релиза в Steam

Разработчик diedemor studio и издатель Ratalaika Games выпустили консольную версию Middle Evil: The Priest. Игра про священника, изгоняющего нечисть, уже доступна на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation и Nintendo Switch.

Сама игра — не новинка. В Steam она вышла ещё 20 февраля 2024 года, и за два года собрала 27 отзывов с рейтингом 92%. Теперь до неё добрались и владельцы консолей. XBOX, Nintendo, PS.

Формула осталась прежней. Молодой священник прибывает в отдалённую деревню, чтобы очистить местную церковь от демонической скверны. В арсенале — меч, крест, кадило и книга с молитвами. Механика чудес построена на составлении слов из святого писания — из них складываются заклинания. Игроку предстоит пережить семь ночей против волн вампиров, скелетов и призраков, попутно собирая припасы у деревенских жителей. Если враги убьют священника — он попадёт в преисподнюю, где можно улучшить характеристики и вернуться обратно.

На консолях игра поддерживает 4K на Xbox Series X|S, Smart Delivery и облачные сохранения. Дата релиза на всех платформах — 15 мая 2026 года.