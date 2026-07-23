Благодаря новому эмулятору от Microsoft, энтузиасты научились запускать игры с Xbox 360 ещё до их официального релиза

Вчера состоялся релиз первых четырёх проектов с оригинального Xbox для PC через эмулятор от Microsoft:

Комбинируя XeO3 от Microsoft с отдельными компонентами эмулятора XWine1, а именно SlimEra, энтузиастам удалось добиться запуска дампов игр с Xbox 360 и оригинальной Xbox на персональных компьютерах ещё до того, как эти проекты получат официальное PC-издание, хотя успех варьируется в зависимости от конкретного тайтла.

Пользователям уже удалось запустить Midnight Club: Los Angeles, Steins Gate и ряд других проектов, но, вероятно, реальный список доступных игр будет куда шире.

Хотя технология находится на ранней стадии и не гарантирует полноценного запуска всех игр, её существование открывает новые возможности для сообщества и может ускорить появление неофициальных портов классических тайтлов, которые пока не вышли на ПК.