Призы
Выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
Выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Монитор AOC CS24A (официальная коллаборация с Counter-Strike 2)
РАЗДЕЛЫ
Игры
Новости
Трейлеры
Кино и сериалы
Индустрия
Обновления
ПК
Консоли
Железо
Слухи
Battlestate Games изменила правила вайпов в Escape from Tarkov - теперь ошибка выбора может стоить реальных денег
Бывшего главу Activision Blizzard Бобби Котика рассматривают в совет директоров объединённой Paramount и Warner Bros.
Шансы Патрика Гибсона стать новым Джеймсом Бондом заметно выросли после релиза 007 First Light
Эмулятор ShadPS4 позволил запустить Driveclub на ПК с разрешением 8K
Blizzard анонсировала трейлер нового героя Overwatch - кореянки D.Mon
В Steam стартовал фестиваль и распродажа игр в жанре киберпанк
Windows 11 не следит за пользователями: Microsoft объяснила, зачем нужна служба Windows Health and Optimized Experiences
Разработчики Tomb Raider: Legacy of Atlantis раскрыли в новом видео, как создавались головоломки и ловушки
Мнения
Аналитика
Интервью
Геймплей
От редакции
Подборки
Обзоры
Творчество
Ретро
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Beast of Reincarnation, MARVEL Tokon: Fighting Souls и некоторые другие
Fable с AliExpress от разработчиков-одиночек: интервью с создателем Luminary Китом Колодом
Persona 4 Revival выйдет в феврале 2027 года: что уже известно о ремейке, его геймплее и главных изменениях
От катарсиса в Dark Souls до гипноза в Tamashika: интервью с автором самого необычного шутера года
Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
Революция в симуляторе футбола: интервью с продюсером EA Sports о кардинальных изменениях геймплея в EA Sports FC 27
От Commodore 64 до Counter-Strike 2: интервью с Мин Ли о Valve, Rust и его новом шутере
Голос Зоны: студия Voice of Folk представила русскую озвучку третьего трейлера DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2
Файлы
Транспорт
Геймплей
Модели
Одежда
Для взрослых 18+
Русификаторы и переводы
Оружие
Звуки
Resident Evil 4
Resident Evil Requiem
Stellar Blade
Resident Evil 2
Devil May Cry 5
BeamNG.drive
People Playground
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
The Sims 4
Resident Evil 3
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Cyberpunk 2077
Читы
Таблицы
Сохранения
Чит-моды
Трейнеры
Исправления
Unlocker'ы
Devil May Cry 5
My Summer Car
DragonSword: Awakening
Cyberpunk 2077
Need for Speed: Most Wanted (2005)
Grim Dawn
Crusader Kings 3
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Assassin's Creed Shadows
Gothic
Atomic Heart
Hearts of Iron 4
Гайды
Геймплей
Персонажи
Крафт
Технические
Предметы
Билды
Бестиарий
Прохождения
Diablo 2: Resurrected
Counter-Strike 2
Palworld
Cronos: The New Dawn
Neverness to Everness
The Elder Scrolls 5: Skyrim
Arknights: Endfield
DragonSword: Awakening
Subnautica 2
No Man's Sky
Wuthering Waves
Minecraft
Форумы
Программы и OC - Windows
Программы и OC
Программы и OC - Разработка игр
Железо
Железо - Материнские платы
Cyberpunk 2077
Euro Truck Simulator 2
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Gothic
The Elder Scrolls 5: Skyrim
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Subnautica 2
Beast of Reincarnation
Assassin's Creed 4: Black Flag
Clair Obscur: Expedition 33
People Playground
Starfield
Юмор
Галереи пользователей
Цены на игры
Рейтинг пользователей
Flash-игры
Наши сервера
Игры
PC
PS4
PS5
Xbox One
Xbox SX
Switch
Адвенчура
Аркада
Ролевая
Симулятор
Стратегия
Экшен
Ближайшие релизы
Самые ожидаемые
Выбор редакции
Выбор пользователей
Beast of Reincarnation
Resident Evil 4
Mistfall Hunter
DragonSword: Awakening
Virtua Fighter Crossroads
Resident Evil 2
Stellar Blade
Resident Evil Requiem
Resident Evil Code: Veronica
Crimson Desert
South Park: The Stick of Truth
The Witcher 4
Бонусы
Призы
выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Монитор AOC CS24A (официальная коллаборация с Counter-Strike 2)
Пополнить Steam
системная
светлая
тёмная
Войти