Слух: Следующей бесплатной игрой в EGS, вероятней всего, станет Midnight Ghost Hunt ©

Вскоре закончится одна из самых ярких акций года - МЕГА-распродажа в Epic Games Store. Вторая халява этого события, Fallout New Vegas Ultimate Edition, по-прежнему раздается, но, как и на прошлой неделе, уже появился тизер к следующей раздаче.

Ниже вы можете увидеть некоторые намеки относительно предстоящей халявы показанных в коротком ролике. Как и на прошлой неделе, мы можем попробовать свои силы в попытке угадать следующую бесплатную игру MEGA 2023. Головоломка может оказаться немного сложной, если только вы не увлекаетесь многопользовательскими инди-играми и не играли во многие из них.

К счастью, некоторые пользователи Reddit выяснили, что эти символы относятся к Midnight Ghost Hunt. Значки спектрофона и радара для гаджетов команды охотников, а также значок часовой башни выглядят точно так же, как в вышеупомянутой игре. Просто взгляните на это изображение.