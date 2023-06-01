В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Midnight Ghost Hunt

В магазине Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр на ПК. С 18:00 сегодняшнего дня можно забрать всего одну - Midnight Ghost Hunt. Забрать её можно будет до 8 июня через клиент Epic Games или прямо на сайте предварительно зайдя в свою учетную запись.
Неумолимые призраки блуждают по коридорам и поджидают в проклятых местах. Уничтожить их выходит команда охотников, вооруженных до зубов специальной техникой, которая обнаруживает привидений и навеки отправляет их в мир иной. Попробуйте сыграть и за призрака, и за охотника в бою 4 на 4 между живыми и мертвыми.
Раздача конечно хорошая, правда под такой секретностью "тайную игру" думалось, что что-то более ценнее будет.