Midnight Ghost Hunt 31.03.2022
6.3 21 оценка

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Midnight Ghost Hunt

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butcher69
Новости

В магазине Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр на ПК. С 18:00 сегодняшнего дня можно забрать всего одну - Midnight Ghost Hunt. Забрать её можно будет до 8 июня через клиент Epic Games или прямо на сайте предварительно зайдя в свою учетную запись.

Неумолимые призраки блуждают по коридорам и поджидают в проклятых местах. Уничтожить их выходит команда охотников, вооруженных до зубов специальной техникой, которая обнаруживает привидений и навеки отправляет их в мир иной. Попробуйте сыграть и за призрака, и за охотника в бою 4 на 4 между живыми и мертвыми.

Раздачи и скидки
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Xirasim

1
Kratos.s

Раздача конечно хорошая, правда под такой секретностью "тайную игру" думалось, что что-то более ценнее будет.

0