В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Midnight Ghost Hunt ©

В магазине Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр на ПК. С 18:00 сегодняшнего дня можно забрать всего одну - Midnight Ghost Hunt. Забрать её можно будет до 8 июня через клиент Epic Games или прямо на сайте предварительно зайдя в свою учетную запись.

Неумолимые призраки блуждают по коридорам и поджидают в проклятых местах. Уничтожить их выходит команда охотников, вооруженных до зубов специальной техникой, которая обнаруживает привидений и навеки отправляет их в мир иной. Попробуйте сыграть и за призрака, и за охотника в бою 4 на 4 между живыми и мертвыми.