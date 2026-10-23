Демоверсия Midnight Horde уже предлагает паркур, орды монстров и строительство крепости

Авторы Midnight Horde представили демоверсию динамичного автошутера с элементами рогалика: ролик демонстрирует готический паркур, сражения с ордами чудовищ, прокачку оружия и строительство укреплений.

Игрокам предстоит бегать и прыгать по старым крышам, пробиваться сквозь неумолимые волны противников и отбиваться от кошмаров, наступающих из темноты. Высокая мобильность сочетается с механиками reverse bullet hell, где опасность создают многочисленные враги.

В перерывах между вылазками можно укреплять собственную крепость, чтобы сдерживать наступление монстров. Демоверсия уже доступна в Steam в рамках Steam Next Fest, который продлится до 26 октября 2026 года. Полная версия выйдет на PC.