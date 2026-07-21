Midnight Moments превратит строительство киберпанк-городов в медитативное хобби - релиз состоится уже 30 июля

Бельгийская студия Happy Volcano объявила, что уютная песочница Midnight Moments выйдет в Steam уже 30 июля. Разработчики предлагают отказаться от привычных игровых испытаний и сосредоточиться на создании атмосферных киберпанк-диорам, где главным инструментом станет воображение игрока.

В Midnight Moments предстоит собирать собственные кварталы из многоэтажек, узких переулков, крыш с антеннами и небольшими садами, а также украшать улицы неоновыми вывесками. После строительства сцену можно детально оформить, расставляя реквизит, жителей и другие элементы, пока город не приобретёт именно тот вид, который задумывался изначально. Атмосферу дополняют дождь, отражения огней в мокром асфальте и мягкое неоновое освещение.

Авторы подчёркивают, что в игре нет целей, ограничений по времени или условий поражения. Midnight Moments создавалась как спокойная творческая песочница, к которой можно возвращаться, чтобы расслабиться под любимую музыку или подкаст, не отвлекаясь на привычные игровые задачи.

Оценить необычный подход можно ещё до релиза: в Steam уже доступна бесплатная демоверсия, позволяющая познакомиться с основными механиками строительства и оформления киберпанк-диорам. Если проект сумеет реализовать заявленную атмосферу, он вполне может заинтересовать поклонников неспешных творческих игр и виртуального моделирования.