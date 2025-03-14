Хоррор Midnight Murder Club стал антирекордсменом среди игр PlayStation Publishing в Steam

Вчера вышел хоррор Midnight Murder Club, который издаёт PlayStation Publishing. Игра появилась в раннем доступе в Steam и PS5, но многие ПК-игроки уже недовольны. Дело в том, что для запуска требуется аккаунт PlayStation Network, хотя в демке такой привязки не было.

При этом сам геймплей вызывает у людей гораздо меньше претензий. Даже те, кто ругает игру за обязательную привязку, признают, что играть в неё весело, особенно с друзьями. Многие называют Midnight Murder Club хорошим развлечением для вечеринок, несмотря на хоррор-тематику.

Однако с популярностью у новинки всё равно пока не очень — пиковый онлайн в Steam составил только 178 человек. Для нишевой игры это нормально, но для проекта от PlayStation Publishing это самый низкий показатель среди всех их игр в Steam.

Если кто-то не в курсе, о чём вообще Midnight Murder Club — это игра про таинственный элитный клуб, где вам дают только фонарик и револьвер, а потом отправляют бродить по тёмным залам старинного особняка. При этом все участники прячут лица за масками, так что никогда не знаешь, кто перед тобой.