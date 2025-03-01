Многопользовательский шутер Midnight Murder Club выйдет на PC и PS5 13 марта

Студия Velan Studios объявила, что многопользовательский шутер Midnight Murder Club появится в раннем доступе 13 марта на PS5 и PC. Игра предложит несколько режимов, включая новый Wildcards, который вносит хаос в матч, позволяя игрокам активировать случайные эффекты — от суперскорости до взрывов при смерти.

Разработчики также представили систему Guest Pass. Каждый владелец игры получит пять гостевых пропусков, позволяющих друзьям играть бесплатно без временных ограничений. Это сделает игру доступнее для широкой аудитории.

Midnight Murder Club — это шутер на шесть человек, действие которого разворачивается в мрачном особняке с ограниченной видимостью. Игроки вынуждены полагаться на вспышки оружия и фонарики, которые могут выдать их позицию. Разработчики обещают поддерживать игру новыми обновлениями, основываясь на отзывах сообщества. Стоимость Midnight Murder Club составит $19,99.