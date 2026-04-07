Анонсирована RPG Midnight Souls с черным юмором и мистикой

Издатель IndieGO представил Midnight Souls — двухмерную RPG с элементами мистики от независимого разработчика Сергея Большакова. Игра переносит игроков в загадочный город Ромашковые Холмы, где за внешним спокойствием скрываются тревожные тайны.

Сюжет рассказывает о подростке, который отправляется на свидание в незнакомый город после онлайн-знакомства. Однако романтическая встреча быстро превращается в череду странных и опасных событий.

По мере прохождения герою предстоит справляться со страхами, заводить новые знакомства и помогать своему коту по имени Чарли. Игровой процесс сочетает исследование, решение загадок и участие в мини-играх, где каждое решение может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Разработчики делают ставку на атмосферу — сочетание хоррора, черного юмора и ностальгических мотивов, которые создают необычный тон повествования. Midnight Souls предложит игрокам не только сюжетное приключение, но и возможность постепенно раскрыть мрачные секреты города.

Игра уже получила страницу в Steam, где её можно добавить в список желаемого и следить за новостями о проекте.