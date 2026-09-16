Midnight Souls получила пробную версию - мрачная 2D-RPG предлагает час приключения в знакомых ландшафтах

Издатель Spaghetti Cat и разработчик Сергей Большаков запустили открытое тестирование Midnight Souls — приключенческой 2D-RPG, которая готовится к выходу на ПК в Steam. Игроки смогут бесплатно опробовать около часа контента из вступительной главы до 22 сентября.

Сюжет начинается вполне безобидно: подросток отправляется в провинциальный городок Ромашковые Холмы, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете. Однако обычное свидание быстро превращается в странное путешествие по тайнам небольшого города. История затрагивает темы страха и неуверенности в себе, а среди повседневных занятий героя найдётся место общению с местными жителями и заботе о коте по имени Чарли.

Пробная версия позволяет исследовать около шести локаций и познакомиться более чем с десятью персонажами. В игре есть диалоги, смена дня и ночи, мини-игры, инвентарь и система прогрессии, основанная на поиске определённых предметов. Предусмотрено и сохранение прогресса — как автоматическое, так и ручное.

Разработчики предупреждают, что часть диалогов и графики пока представлена временными материалами. При этом окружение и модели персонажей уже близки к финальному виду. Тестовая версия поддерживает русский и английский языки и включает четыре оригинальные музыкальные композиции.

Midnight Souls также делает ставку на необычные бытовые детали. Игрок сможет собрать около 30 предметов, посетить четырёх торговцев и даже воспользоваться сберегательным счётом с нулевой процентной ставкой.

Открытое тестирование продлится до 22 сентября, поэтому у игроков есть возможность заранее познакомиться с атмосферой Midnight Souls и оценить её вступительную главу до полноценного релиза.