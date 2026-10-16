Свидание с девушкой из интернета превращается в кошмар - в Steam вышла демоверсия хоррора Midnight Souls

В Steam стала доступна бесплатная демоверсия Midnight Souls, действие которой разворачивается в тихом провинциальном городке Ромашковые Холмы. Главный герой приезжает сюда ради встречи с девушкой, с которой познакомился в интернете, однако романтическое путешествие быстро начинает принимать неожиданный и пугающий оборот.

Вместе с верным котом Чарли игрокам предстоит исследовать город, знакомиться с местными жителями, выполнять задания и постепенно раскрывать его мрачные тайны. Разработчики обещают необычное сочетание повседневных ситуаций, черного юмора и психологического хоррора.

В новой демоверсии появились дополнительные персонажи, предметы, события и локации. Разработчик также переработал интерфейс: теперь инвентарь, карта, характеристики героя и журнал заданий объединены в удобном меню. На карте отображаются некоторые жители и доступные поручения.

Изменения затронули и игровой процесс. Например, найденная в городе кость позволит получить неожиданного союзника в одном из сражений, а сбор бутылок теперь связан не только с исследованием мусорных баков, но и с историями местных жителей. За выполнение всех поручений персонажа по имени Валера можно получить загадочную синюю кассету, повышающую защиту на 10 единиц.

Кроме того, в Midnight Souls появилась поддержка 10 языков и геймпадов Xbox и PlayStation. Прохождение демоверсии займет около часа.