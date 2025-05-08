Стильная хоррор-адвенчура The Midnight Walk стала доступна на PlayStation 5, PS VR2 и PC

Новая хоррор-адвенчура The Midnight Walk от студии MoonHood и издателя Fast Travel Games уже вышла на PlayStation 5, PlayStation VR2 и PC (Steam) с полной поддержкой PC VR. За 1170 рублей игроки могут отправиться в тревожное и фантастическое путешествие по миру, буквально слепленному из глины.

Впервые представленная на презентации Sony State of Play, игра сразу привлекла внимание необычным визуальным стилем, выполненным в технике stop-motion, а также мрачной и сюрреалистичной атмосферой. The Midnight Walk — это не просто хоррор, а пять удивительных историй о борьбе света и тьмы, рассказанных через глиняную анимацию и обволакивающее повествование.

Игроки берут на себя роль загадочного существа по имени The Burnt One, сопровождаемого Потбоем — существом с утраченной лампой. Свет его фонаря станет единственным спасением от мрака, скрывающего жуткие тайны и чудовищ. Каждая глава представляет собой отдельный эпизод с уникальным окружением и персонажами, воссозданными вручную и перенесёнными в игру с помощью 3D-сканирования.

По словам создателей Клауса Лингеледа и Олова Редмальма, проект стал для них личным: «The Midnight Walk — это мир, который мы лепили годами. Это история о поиске света в самых тёмных уголках души».