Состоялся анонс симулятора выживания Midnight Watcher: Village про вахтера в тайге

Игра представляет собой симулятор выживания с элементами хоррора, действие которого разворачивается в заброшенной сибирской деревне.

Сюжет рассказывает о сменном охраннике, отправленном на вахту в глубину сибирской тайги. Главной задачей персонажа станет поддержание порядка на вверенном объекте, однако вскоре выясняется, что в округе обитает нечто потустороннее. Игровой процесс разделен на 2 основные фазы, зависящие от времени суток.

В дневное время предстоит исследовать заброшенную деревню Орловка и ее окрестности, выполнять повседневные поручения, а также заниматься бытовыми задачами. Персонажу придется колоть дрова, растапливать печь, кипятить воду и следить за расходом ресурсов. Кроме того, в светлое время суток можно заниматься поиском ценностей и сокровищ, спрятанных на территории. Подобная нажива строго запрещена местными правилами, и каждое найденное сокровище напрямую влияет на поведение врагов после захода солнца.

Ночью игровой процесс превращается в классическое выживание. С наступлением темноты активизируются агрессивные потусторонние сущности, недовольные кражей их имущества. Сила и ярость ночных гостей напрямую зависят от действий протагониста в дневное время. Для защиты укрытия можно использовать баррикады для дверей, свет, соль и найденное оружие, включая ружье. Главной целью каждой игровой сессии является успешное выживание до рассвета.

Разработчики отмечают, что проект не содержит явных сцен насилия или жестокости. В случае гибели персонажа экран просто темнеет, символизируя неудачу. При создании игры авторы частично использовали генеративный искусственный интеллект для разработки прототипов и некоторых второстепенных 2D-объектов, однако весь сгенерированный контент прошел ручную проверку и доработку.

Проект создается для персональных компьютеров и уже получил страницу в цифровом магазине Steam, где его можно добавить в список желаемого. Точная дата выхода Midnight Watcher: Village на данный момент не объявлена.