Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition поступит в продажу 20 июля ©

Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition выйдет на PlayStation 4, Switch и PC (Steam) 20 июля по цене 18 долларов, сообщает Dotemu. Демоверсия будет доступна на PC с 19 по 26 июня в рамках Steam Next Fest.

В демоверсии будет представлено несколько многопользовательских режимов и пять героев на выбор. У каждого героя есть уникальное заклинание, которое можно активировать, когда его шкала манны заполнена до предела. Из дисциплин будут представлены Quick Match, Host и Custom Match, а также Hotseat (локальный режим «один на один»). Также можно будет играть в пролог кампании, в котором вы впервые познакомитесь с захватывающей историей Might & Magic: Clash of Heroes и освоите азы игрового процесса.

В Definitive Edition также включает дополнение I Am the Boss, который позволяет вам играть за четырех могущественных боссов — Азекса, графа Карлайла, Людмилу и Аж- Рафир — и недавно созданного эксклюзивного босса Юни в режимах Quick Match, Online и Offline Multiplayer.

Действие Might & Magic: Clash of Heroes — Definitive Edition происходит за 40 лет до событий Heroes of Might & Magic 5, а сюжет рассказывает историю пяти героев, разбросанных по пяти разным регионам Асхана. Каждый должен пройти свой опасный путь, чтобы набраться сил, разгадать демонический заговор и в конечном итоге спасти мир от Демонических сил.