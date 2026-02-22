Очередной провал Ubisoft: пиковый онлайн Might and Magic: Fates в Steam не достиг даже тысячи игроков

Это мало кого удивит, но у компании Ubisoft очередной провальный релиз - новая карточная игра Might & Magic: Fates не заинтересовала игроков в Steam.
Игра вышла 16 февраля и несмотря на условно-бесплатную модель распространения, проекту не удалось достигнуть пикового онлайна даже в тысячу игроков, остановившись на отметке в 993 человека.
Пользователи отмечают, что вместо полноценной игры они получили, по их мнению, слабую коллекционную карточную игру с моделью pay-to-win, которая больше подходит для мобильных устройств, чем для PC.
Это новая стратегия развития! 🤭
После сокращений и реструктуризации, путь в пробитое дно семимильными шагами 😄
А что они хотели от карточной донатной игры? Чисто на любителя.
Надеялись получить донатную кормушку. Ubisoft из-за всех сил пытаеться уйти в игры сервисы в надежде что они смогут лутать гига-дозы вечно зелёных как какая нибудь "Гача" от китайцев.
И при этом не хотят копировать гачу от китайцев, получается, как все другие китайцы, умно xD
🤣
На мой взгляд Ubisoft уже плевать на игры, точнее руководящему составу компании. Сейчас идёт отмыв вечно зелёных, пока Ubisoft на плаву, до полного её краха. Предпологаю Гиймо как предприниматель понимает что его бизнес в лице Ubisoft находиться в полу мертвом состоянии, от чего бизнес модель Ubisoft поменялась. Это можно было заметить ещё до AS Shadows. Ubisoft как и Sony, EA и прочие крупные конторы, пытаются на щупать в темноте курицу несущую золотые яйца, от чего та предпринимает всяческие попытки уйти в игры-сервисы. Но с каждым разом не получается, и если проекты выстреливают в какой-то степени, то доходы с таких проектов не могут покрыть огромные убытки компании. Опять же, виноват во всем сам семейный бизнес где по сути собственными руками задушили контору, так как они буквально не смогли адаптироваться к изменению рынка.
Ниче, щас еще 600 млн от канады налутают и заживут.
Это фиаско
одиночку надо было делать
когда уже у этих розовых зумеров деньги закончатся, где они их берут на такое количество провалов?
Я не понимаю, эти дебилы не видят что ли что хотят фанаты серии?🤦♂ // Саня Мельник
Ну, это было максимально очевидно. Юбики захотели по быстрому срубить бабла на новой хорошей части.