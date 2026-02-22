ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Might & Magic: Fates 15.12.2025
Карточная, Условно-бесплатная, Фэнтези
2 11 оценок

Очередной провал Ubisoft: пиковый онлайн Might and Magic: Fates в Steam не достиг даже тысячи игроков

AceTheKing AceTheKing

Это мало кого удивит, но у компании Ubisoft очередной провальный релиз - новая карточная игра Might & Magic: Fates не заинтересовала игроков в Steam.

Игра вышла 16 февраля и несмотря на условно-бесплатную модель распространения, проекту не удалось достигнуть пикового онлайна даже в тысячу игроков, остановившись на отметке в 993 человека.

Пользователи отмечают, что вместо полноценной игры они получили, по их мнению, слабую коллекционную карточную игру с моделью pay-to-win, которая больше подходит для мобильных устройств, чем для PC.

25
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Tommy451
15
Avtor-avtora

Это новая стратегия развития! 🤭

После сокращений и реструктуризации, путь в пробитое дно семимильными шагами 😄

6
Jensen

А что они хотели от карточной донатной игры? Чисто на любителя.

2
Ди Гы

Надеялись получить донатную кормушку. Ubisoft из-за всех сил пытаеться уйти в игры сервисы в надежде что они смогут лутать гига-дозы вечно зелёных как какая нибудь "Гача" от китайцев.

ToRedoran Ди Гы

И при этом не хотят копировать гачу от китайцев, получается, как все другие китайцы, умно xD

FumblingLysanias
Ubisoft отменила шесть игр, включая ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
Релиз семи игр Ubisoft отложен. Среди них — пока не анонсированное развлечение, которое должно было поступить в продажу до 31 марта; по слухам, это ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag

🤣

2
Ди Гы

На мой взгляд Ubisoft уже плевать на игры, точнее руководящему составу компании. Сейчас идёт отмыв вечно зелёных, пока Ubisoft на плаву, до полного её краха. Предпологаю Гиймо как предприниматель понимает что его бизнес в лице Ubisoft находиться в полу мертвом состоянии, от чего бизнес модель Ubisoft поменялась. Это можно было заметить ещё до AS Shadows. Ubisoft как и Sony, EA и прочие крупные конторы, пытаются на щупать в темноте курицу несущую золотые яйца, от чего та предпринимает всяческие попытки уйти в игры-сервисы. Но с каждым разом не получается, и если проекты выстреливают в какой-то степени, то доходы с таких проектов не могут покрыть огромные убытки компании. Опять же, виноват во всем сам семейный бизнес где по сути собственными руками задушили контору, так как они буквально не смогли адаптироваться к изменению рынка.

1
0ncnjqybr

Ниче, щас еще 600 млн от канады налутают и заживут.

Mad_cloud

Это фиаско

jax baron

одиночку надо было делать

Denis Manulik

когда уже у этих розовых зумеров деньги закончатся, где они их берут на такое количество провалов?

Пользователь ВКонтакте

Я не понимаю, эти дебилы не видят что ли что хотят фанаты серии?🤦‍♂ // Саня Мельник

Кей Овальд

Ну, это было максимально очевидно. Юбики захотели по быстрому срубить бабла на новой хорошей части.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ