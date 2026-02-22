Очередной провал Ubisoft: пиковый онлайн Might and Magic: Fates в Steam не достиг даже тысячи игроков

Это мало кого удивит, но у компании Ubisoft очередной провальный релиз - новая карточная игра Might & Magic: Fates не заинтересовала игроков в Steam.

Игра вышла 16 февраля и несмотря на условно-бесплатную модель распространения, проекту не удалось достигнуть пикового онлайна даже в тысячу игроков, остановившись на отметке в 993 человека.

Пользователи отмечают, что вместо полноценной игры они получили, по их мнению, слабую коллекционную карточную игру с моделью pay-to-win, которая больше подходит для мобильных устройств, чем для PC.