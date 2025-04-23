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Might & Magic: Fates Зима 2025
Карточная, Условно-бесплатная, Фэнтези
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Ubisoft в своём репертуаре: представлена бесплатная блокчейн-игра по культовой вселенной - Might & Magic Fates

butcher69 butcher69

Ubisoft и Immutable анонсировали Might & Magic Fates —бесплатную карточную стратегию в духе легендарной франшизы, основанную на технологии Web3. Игра предложит тактический геймплей с уникальными фракциями, героями и культовыми существами, сохранив дух серии. По крайней мере, так обещают создатели в пресс-релизе.

Игроки смогут собирать оригинальные колоды из сотен карт, настраивая их под свой стиль игры. Победа в боях потребует продуманной стратегии, а продвижение по ранговой лестнице откроет ценные награды и шанс войти в пантеон величайших тактиков вселенной Might & Magic.

По словам вице-президента Ubisoft Николя Пуара, Fates сохраняет наследие культовой серии и предложит богатый опыт как ветеранам, так и новичкам. Immutable, со своей стороны, обеспечит бесшовную Web3-интеграцию, повышающую вовлечённость игроков.

Проект стал новым экспериментом Ubisoft, которая после финансовых трудностей снова делает ставку на сомнительные технологии. Подробности о геймплее и предрегистрации обещают раскрыть в ближайшие месяцы.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Мусор // Jimmie Johnson

11
RAMFALL

Ждем закрытия проекта)

8
Kalaka Whitewing

Ubisoft твердолобые, могут себе позволить несколько раз на те же грабли ступать.

4
Кей Овальд

Любимые грабли Юбиков...

3
Пользователь ВКонтакте

// Иван Марков

2
Anton Shvyrkov

Казалось бы, куда хуже, но Юбики всё ещё могут удивить!

2
luVol

Блокчейн? Многие уже и забыли об этом слове, но только не юбисофт

1
josbronstein

Сомнительные технологии - это что? Если автор не знает, как пользоваться смартфоном, юзает кнопочную нокиу - это не делает смартфон сомнительной технологией. А касательной игры - чем ж она интересно плоха? Геймплей? Сюжет? Графоний? Ах да, об этом ничего неизвестно. Стадо такое стадо

1
MagnanimousCecil

ИвГейЧмо дуреет от этой прикормки

0x0101

Я думал новый трек раммштайна.

Sergey Yeremin

...причем тут блок чейн? скорее уж коллекционка.
не делает это менее трешем...

/ушел перепроходить MM7/

Аристов--Черный

Это словно наблюдение за криворуким самоубийцей - отстреливает себе уши, нос щёки, а застрелиться никак не может:))))