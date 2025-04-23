Ubisoft в своём репертуаре: представлена бесплатная блокчейн-игра по культовой вселенной - Might & Magic Fates

Ubisoft и Immutable анонсировали Might & Magic Fates —бесплатную карточную стратегию в духе легендарной франшизы, основанную на технологии Web3. Игра предложит тактический геймплей с уникальными фракциями, героями и культовыми существами, сохранив дух серии. По крайней мере, так обещают создатели в пресс-релизе.

Игроки смогут собирать оригинальные колоды из сотен карт, настраивая их под свой стиль игры. Победа в боях потребует продуманной стратегии, а продвижение по ранговой лестнице откроет ценные награды и шанс войти в пантеон величайших тактиков вселенной Might & Magic.

По словам вице-президента Ubisoft Николя Пуара, Fates сохраняет наследие культовой серии и предложит богатый опыт как ветеранам, так и новичкам. Immutable, со своей стороны, обеспечит бесшовную Web3-интеграцию, повышающую вовлечённость игроков.

Проект стал новым экспериментом Ubisoft, которая после финансовых трудностей снова делает ставку на сомнительные технологии. Подробности о геймплее и предрегистрации обещают раскрыть в ближайшие месяцы.