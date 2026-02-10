Ubisoft выпустила мобильную Might and Magic Fates, убрав все упоминания NFT

Компания Ubisoft выпустила условно-бесплатную мобильную коллекционную карточную игру Might and Magic Fates и представила релизный трейлер.

Игра создана в сеттинге классической серии Might and Magic. Примечательно, что в текущей рекламной кампании компания не упоминает, что изначально Fates разрабатывалась как проект с интеграцией NFT-технологий и элементов Web3.

Ранее Ubisoft заявляла, что функционал, связанный с блокчейном, будет опциональным для игроков, однако теперь упоминание NFT пропало вовсе.