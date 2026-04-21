Might of Fate - JRPG про взросление и войну магии анонсирована в Steam

Might of Fate - это JRPG в духе классики, где магия и человечество сталкиваются в мире средневековья, который живёт по своим правилам и не особо прощает ошибки.

Вам предстоит пройти путь Фейта — от обычного парня до воина, через выборы вместе с союзниками и наблюдать, как ваши судьбы сплетаются в единое эпическое приключение!

Первая техно-демо версия игры будет показана эксклюзивно на Gamescom Latam 2026.

Особенности игры

Пошаговые сражения:

Экипируйте подходящее оружие и отправляйтесь в бой. Бои строятся на системе стоек. Тут важно не просто бить сильнее, а вовремя переключаться: Атакующий, Защитник, Убийца, Праведник — каждая стойка сильна против одной и уязвима к другой.

Открытый мир и исследование:

Исследуйте материк в поисках секретов, сундуков и сюжетных квестов. Узнавайте истории случайных прохожих и союзников, а мир будет меняться вместе с путешествием.

Дерево навыков:

У каждого героя свой набор способностей. С каждым боем ваша команда копит опыт, а с каждым уровнем - очки для новых навыков.

Яркое повествование:

Красочные кат-сцены и реалистичные анимации погрузят в историю главного героя с первой секунды.

«Нужна ли миру магия и стоит ли ее спасать?»

Мы будем дальше делиться процессом разработки, а пока что добавляйте игру в вишлист!