Бывший разработчик Devil May Cry выпустил в Steam демоверсию супергеройского экшена Mightreya про аниме-школьницу

Фанаты молниеносных сражений и японской анимации получили новый повод для радости. Wazen K, разработчик-одиночка и выходец из команды создателей культовой серии Devil May Cry, представил публичную демоверсию своего амбициозного проекта Mightreya. Опробовать новинку можно уже сегодня, 11 февраля, в рамках фестиваля «Играм быть».

Mightreya позиционируется как интуитивный, но зрелищный экшен, вдохновленный современным аниме. В центре сюжета — дуэт школьницы-супергероя (и по совместительству стримерши) Реи и ее менеджера Нио. Героиням предстоит защищать родной город от нашествия монстров из другого измерения.

В свежем билде игры разработчик учел отзывы с предыдущих плейтестов.

Ключевые особенности демоверсии и игры:

Eпор сделан на воздушные бои на безумных скоростях. Арсенал включает три вида оружия и более 30 уникальных приемов, позволяющих впечатывать врагов (от мелких миньонов до гигантских кайдзю) в стены и землю.

Управление спроектировано так, чтобы выдавать зрелищные комбо было легко любому игроку, но при этом сохранять драйв супергеройской схватки.

Добавлена полноценная японская озвучка, усиливающая погружение в аниме-стилистику.

Wazen K также расширил список локализаций и улучшил техническую часть проекта. Русского языка пока нет, но судя по описанию страницы его могут добавить ближе к релизу экшена. Демоверсия уже доступна для загрузки на странице игры в Steam. Полная версия игры будет включать 38 уровней и 24 вида врагов.