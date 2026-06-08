Ветеран Devil May Cry перенес релиз своего супергеройского аниме-экшена MIGHTREYA ради палировки

Японский разработчик-одиночка, который в прошлом трудился над созданием культовой серии Devil May Cry, сообщил о смене планов по выпуску своего амбициозного проекта MIGHTREYA. Релиз динамичного экшена официально перенесен на неопределенный срок.

Еще в октябре прошлого года создатель сообщал, что сдвигает выход игры с 2025-го на «первую половину 2026 года». Однако теперь автор решил вовсе отказаться от точных релизных окон. Wazen заверил фанатов, что дополнительное время разработки будет полностью потрачено на глубокую полировку боевой системы, улучшение визуальных эффектов и общего геймплея.

Анонсированная в 2024 году, MIGHTREYA находится в производстве уже почти пять лет. Игра рассказывает о Рее — школьнице, обладающей суперспособностями. Вместе со своим менеджером по имени Рио девушка устраивает прямые трансляции того, как она зрелищно расправляется с монстрами из другого измерения. Разработчик обещает передать полный спектр ощущений от управления супергероем: протагонистка умеет летать, совершать молниеносные рывки и использовать 30 уникальных приемов с тремя видами оружия. Кампания должна охватить 38 уровней и 24 типа межпространственных врагов.

В настоящий момент MIGHTREYA разрабатывается для ПК. Дата финального релиза остается открытой, но все желающие уже сейчас могут ознакомиться с актуальной механикой боев через обновленное демо в Steam.