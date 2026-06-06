Cuphead возвращается с размахом: на Summer Game Fest анонсировали полноценный сиквел и неожиданную 8-битную игру

Одним из самых приятных сюрпризов Summer Game Fest стал анонс продолжения Cuphead. Студия MDHR официально подтвердила, что работает над полноценным сиквелом культового платформера, который считается одной из самых успешных и узнаваемых инди-игр последних лет.

Разработка новой Cuphead пока находится на раннем этапе, поэтому авторы не показали ни кадров игрового процесса, ни подробностей о сюжете. Тем не менее сам факт существования проекта уже стал громкой новостью для поклонников серии. Оригинальная игра прославилась уникальной рисованной анимацией в стиле мультфильмов 1930-х годов, сложными боссами и запоминающимся визуальным стилем, благодаря чему быстро обрела культовый статус.

Однако на этом сюрпризы не закончились. Вместе с анонсом сиквела студия представила ещё один проект — 8-битный спин-офф под названием Mighty Cuphead Adventure. В отличие от основной игры, этот проект уже получил небольшой показ игрового процесса. Судя по первым кадрам, разработчики решили отдать дань уважения классическим платформерам эпохи NES, сохранив узнаваемую атмосферу вселенной Cuphead.

Даты выхода обеих игр пока не раскрываются. Тем не менее сам факт того, что Studio MDHR одновременно работает сразу над двумя проектами во франшизе, говорит о серьёзных планах по её развитию.

На фоне многочисленных блокбастеров и крупных анонсов Summer Game Fest именно возвращение Cuphead стало одним из тех моментов, которые напомнили, насколько важную роль сегодня играют независимые студии. И если разработчикам удастся сохранить фирменное качество оригинала, поклонников ждёт ещё одно яркое приключение в одной из самых стильных игровых вселенных современности.